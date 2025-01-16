2僑民出海失蹤 中領館警示安全 呼籲慎選水上活動

兩名中國公民在南加州附近海域出海釣魚失蹤。圖為當局找到失事船隻。（abc 7）

中國駐洛杉磯總領館14日公告，提醒領區中國公民涉水安全。近期，一名中國公民在夏威夷浮潛時溺亡，另有兩名中國公民在南加州 附近海域出海釣魚 失蹤。

根據世報此前報導，兩名華男2024年12月23日下午從聖彼渚（San Pedro）乘坐小船出海，原計畫當天返回，但次日早晨因未如期歸來，有人報告失蹤。當時正值暴風雨天氣，海上條件惡劣。南加 州華人釣魚群組的漁友指出，失蹤者為兩名年約50多歲的華裔男性，均為熱中釣魚的愛好者。據失蹤者好友透露，原本計畫三人一起出海釣魚，但當天風浪較大且海上有霧，好友選擇留在岸上，未隨行出海。隨後，他一直未見兩人歸來，選擇報警。

中國駐洛杉磯總領館提醒居民注意涉水安全。（ChatGPT生成）

根據中領館提醒，居民應根據自身水性、身體狀況及項目風險合理選擇水上活動，參與浮潛、衝浪、釣魚等高風險項目時，應接受安全技能培訓和指導，並在專業人士陪同下進行，務必按要求穿救生衣，熟悉設備使用方法及應急措施。同時，要注意收聽當地天氣預報，避免在惡劣天氣條件下從事水上活動。盡量選擇有救生員值守的海域，避免前往偏僻、未開發或缺乏安全保障海域。