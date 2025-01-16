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世報年節展 天普市元極舞團 活力演出

記者劉子為／蒙特利公園報導
舞團活躍於各大年節活動，傳遞健康與快樂的正能量。（受訪者提供）
舞團活躍於各大年節活動，傳遞健康與快樂的正能量。（受訪者提供）

本周末，天普市元極舞團將在蒙特利公園市舉辦的「蛇年迎春年節展」帶來一場充滿活力與熱情的舞蹈表演，為農曆新年增添歡樂氣氛。

根據舞團負責人Annie介紹，元極舞是一種由舞蹈家、武術家、醫學家與氣功家共同創新研發的練功舞蹈，將元極功法與舞蹈藝術巧妙結合。其動作柔美且剛勁，節奏曼妙而活潑，完美詮釋動靜皆美、剛柔並濟的特質，深受觀眾喜愛。南加州元極舞自1999年從台灣引進後，便以蒙特利公園市為起點逐步發展，目前在南加州的各大公園及城市中心設有多支隊伍，並提供免費參與的機會，成為當地居民鍛鍊身心、促進健康的熱門活動。

Annie表示，本次舞團將帶來兩支充滿活力的舞蹈作品── 「On the Floor」與「阿里山姑娘」，希望在年節期間營造熱鬧氛圍，與觀眾互動，共同迎接新年健康與快樂。舞團成員將身穿紅色上衣與白色長褲，象徵赤誠與純潔，手持美國國旗圍巾，展現族群融合的精神，並與觀眾一同慶祝農曆新年的到來。

Annie還指出，天普市元極舞團不僅活躍於各大年節活動，還經常前往老人院與社區演出，傳遞健康與快樂的正能量。Annie邀請更多人加入元極舞行列，一同享受舞蹈帶來的身心愉悅。

南加州元極舞團將在蒙特利公園市舉辦的「蛇年迎春年節展」帶來一場充滿活力與熱情的舞...
南加州元極舞團將在蒙特利公園市舉辦的「蛇年迎春年節展」帶來一場充滿活力與熱情的舞蹈表演。（受訪者提供）

蒙特利公園市 加州 天普

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