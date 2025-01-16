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水庫故障缺水釀災？ 洛市水電局挨告失職

洛杉磯訊
災民提告洛杉磯水電部，指水庫故障和消防資源不足加劇損失。（abc7電視台）
災民提告洛杉磯水電部，指水庫故障和消防資源不足加劇損失。（abc7電視台）

因寶馬山野火（Palisades Fire）失去家園的居民，近日向洛杉磯高等法院提告，指洛杉磯水電局（ LADWP）管理失職，導致火災損失擴大。災民認為，LADWP讓容量1.17億加侖的聖伊內斯水庫（St. Ines Reservoir）閒置近一年，且火災期間多消防栓乾涸，消防準備嚴重不足。訴狀也指，LADWP為節省成本，延宕水庫修復工程，導致災情擴大，使數百戶居民一夕間流離失所。

訴狀指出，火災當日，為寶馬山花園(Pacific Palisades)地區供水的系統多處故障，未能提供足夠支援。其中，聖伊內斯水庫（St. Ines Reservoir）作為當地重要蓄水設施，容量達1.17億加侖，但自2024年2月起便停止運作，原因是水庫待修復。原告認為，LADWP以節省成本為由延誤修復，導致水庫無法在火災中發揮作用。

此外，部分消防栓因缺水無法正常運作，令消防人員無法有效控制野火。訴狀還稱，儘管國家氣象局（National Weather Service）早已發布極端天氣警告，LADWP卻未採取措施。原告認為，若該部門履行職責，火災造成的損害可大幅減少。

LADWP指出，聖伊內斯水庫停用，是遵循飲用水安全法規，修復工程需通過市政府競標程序，因此延誤。寶馬山地區供水系統符合所有消防規範，並能滿足日常需求。對野火當日水壓不足，LADWP解釋，消防用水需求飆升，導致補水速度無法跟上，最終影響約20%的消防栓，其中多數位高海拔地區。

一名前LADWP高層透露，若水庫正常運作，或能在初期對控火有所幫助，但不足以完全撲滅火勢。

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