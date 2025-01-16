華人夫妻哭著逃離野火 回家發現房子奇蹟倖存

男主人嘗試用花園水管向屋頂噴水，但火勢很大很快就放棄。（CBS）

洛杉磯 「伊頓野火」（Eaton Fire）至今仍在燃燒中，目前控制率為45%，許多人在一夜之間失去家園。有華人 夫妻驚險逃離火場的畫面被影像記錄，他們奮力撲火，但最後不得不放棄，視頻中可以聽到男主人的哭泣，祈求上帝「救救我們的房子」。

根據CBS、CNN等媒體綜合報導，住家攝影機捕捉到艾塔迪那(Altadena)一對華人夫婦驚險逃離的34分鐘畫面。

視頻記錄這對夫妻在火焰與濃煙逼近時，忙著將家中物品裝入車內全過程。顧先生回憶，就像恐怖電影中的場景，看到火災這麼靠近，起火電塔所在山坡，離他們家的直線距離僅400米。男主人嘗試用花園水管向屋頂噴水，但很快就放棄，「風太大，水柱都被吹成弧形」。

濃煙將兩人包圍，他們的眼睛開始刺痛、甚至無法呼吸，不得不戴上口罩 才能繼續打包行李，「火花四處飛散，越來越近。」在狂風、灰燼和令人窒息的煙霧中，這對夫妻最後選擇舍棄家園逃命，「真是難以忍受，天空變成深橙色，我覺得我們該走了。」

視頻中，男主人撤離前告別自己的家，「我覺得已經崩潰，我開始哭泣，以為這是最後一次看到家了。」畫面中，可以清楚聽到，男主人絕望的祈禱「上帝，救救我們，救救我們的房子」。

據悉，這對華人夫妻帶著兩隻狗，抵達臨時入住的酒店後，通過監控查看家中發生的情況，直到次日凌晨3時訊號中斷。第二天，男主人返回家園，發現他們的房子奇蹟倖存，但周圍的許多人失去了一切。