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世報年節展 華裔女歌手子晏獻唱 傳遞勇氣

記者啟鉻／洛杉磯報導
華裔女歌手子晏。（受訪者提供）
華裔女歌手子晏。（受訪者提供）

蒙特利公園市一連兩天舉辦2025世界日報「迎春年節展」上，華裔女歌手子晏（Lava）將登台獻藝。她說，雖然曾多次參加年節展演出，但這次是獨立表演歌唱節目，並連續演唱四首歌曲，滿足廣大歌迷們的要求。

華裔女歌手子晏。（受訪者提供）
華裔女歌手子晏。（受訪者提供）

華裔女歌手子晏帶來的四首歌曲是，岑寧兒的「Boarding Soon」，這是一首很輕鬆的R&B歌曲。她說，人生就是一段一段的旅程，也許出發是為了更好地回到這個地方，作為一直在家鄉外奔波的留學生，非常有感觸；陶喆的「愛，很簡單」是傳唱度極高的一首歌，愛其實很簡單，鼓勵人們勇敢表達愛；鄧紫棋的「喜歡你」是一首非常經典的粵語歌，歌曲用真摯的情感表達要珍惜身邊的人，看到對方的美麗；「Right To Be Wrong」的演唱者Joss Stone，是她最喜歡的英國靈魂樂女歌手之一，這首歌表達與自我和解，勇敢試錯去追尋真正適合自己的人生態度。她希望新的一年大家都能擁有不懼困難的勇氣和信心去追尋自己想要的生活。

華裔女歌手子晏。（受訪者提供）
華裔女歌手子晏。（受訪者提供）

子晏來自中國成都，美國MI音樂學院流行演唱研究生畢業，歌者盟流行演唱機構認證聲樂指導，成都安得互娛唱片公司簽約歌手。洛杉磯「音你而起」華人歌手大賽第五名，香港中文大學歌手大賽冠軍。她學習流行演唱九年，擅長流行、R&B、搖滾、爵士等曲風，舞台經驗豐富，擁有兩年的專業駐唱和商演經驗。

年節展於18日上午10時至晚上9時、19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey Av.)於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。

蒙特利公園市 華裔 鄧紫棋

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