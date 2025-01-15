世報年節展 青少年孩子團秀「武術串燒」

好萊塢武打明星李靜將率領全美武術之星學院的孩子們在世界日報2025新春年節展上表演武術串燒。（李靜提供）

曾帶出全美大學校園會員最多俱樂部、中國武術俱樂部的奧斯卡武打明星李靜，將在洛杉磯世界日報新春年節展中，率領其青少年孩子團，為觀眾帶來熱鬧的「武術串燒」，精彩可期。

全美武術之星學院的孩子們將在世界日報2025新春年節展上表演武術串燒。（李靜提供）

李靜表示，此次登台表演將近20位兒童和青少年學員，最小5歲，最大15歲，他們學藝最長的七、八年，最短的只有一、兩個月，他們將在十多分鐘的表演中，展示不一樣的功夫扇、功夫劍等中國武術精華。其中，由她為本次年節展表演量身設計的功夫龍，孩子們將每人手持一條金紅色小龍上場，全程亮光閃閃，英姿勃發，活力四射。

李靜（右）和楊紫瓊（左）在《媽的多重宇宙》中。（李靜提供）

這些學生均來自李靜的全美武術之星學院（Kungfu Action Star Entertainment），其前身為她2011年創辦的功夫之星演藝學院。早年來自北京武術隊，李靜曾經蟬聯1991年至1997年中國全國武術比賽多項冠軍。1998年來美後連續四年獲得美國武術比賽總冠軍和國際太極比賽冠軍，她同時應聘成為柏克萊加大 學生武術教頭，帶出了全美大學人數最多的中國武術俱樂部，她本人則同時頻頻參與好萊塢 電影拍攝，在《尖峰時刻》、《變形金剛》中都有精彩演出，也成為好萊塢電影演員的武術教練。

我成立武術學院的目的，就是希望將中國功夫和電影表演都傳授給喜歡武術和電影的孩子們，比如電影《花木蘭》中的小木蘭，就是她的學生。本次年節展上，一些孩子雖然只經過一兩個月的訓練，但大家將能夠看到他們的效果，她希望現場觀眾多給掌聲，將是對孩子們辛苦彩排的最大鼓勵。

年節展於18日上午10時至晚上9時、19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市 嘉偉大道（Garvey Av.)於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。