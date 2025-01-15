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中企傲雷集團捐千餘手電筒救災 奉商美國總會轉交

記者啟鉻／哈仙達岡報導
中國傲雷集團委託南家當地華人團體轉贈部分手持戶外照明設備。圖為發布會現場。（記者啟鉻／攝影）
中國傲雷集團委託南家當地華人團體轉贈部分手持戶外照明設備。圖為發布會現場。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯歷史罕見火災牽動各方華人的心，就在南加州當地華人群體陸續投入救助災民行動時，來自中國的一家公司傲雷集團（Olight），在參加拉斯維加斯2025國際消費電子展後（CES），專程趕到南加，將千餘戶外照明手電筒捐贈給災區。12日在哈岡舉辦的記者會上，奉商美國總會、美國經貿文化藝術聯合會受該公司副總裁蕭美琴（Mavis Xiao）委託，將部分戶外照明設備及其他捐贈物資轉交災區。

奉商美國總會會長朱俊英表示，傲雷集團此次向洛杉磯大火災區捐贈了千餘戶外照明設備，主要考慮到災民夜間需要手電筒照明。該公司是來參加在拉斯維加斯市舉辦的2025年國際消費電子展。聽到洛杉磯遭遇歷史罕見大規模火災，想到災民照明需要，就聯絡了奉商美國總會，要求捐贈部分手持照明設備，轉交給洛杉磯市府。如果災區還需要，該公司還會繼續捐贈。

蕭美琴表示，洛杉磯大規模山火發生後，她就在粉絲群中發帖，詢問洛杉磯災民有哪些需要幫助的，有的就說因停水停電晚間照明需要手電筒，也有的說晚間安置動物，更需要手電筒照明。於是在展會結束後，她帶著12人團隊從拉斯維加斯趕往洛杉磯，並帶來在實體店的所有產品，包括千餘只手電筒捐贈災民，價值約6萬美元，其中有一部分已經直接捐給了洛杉磯市消防局。

朱俊英也表示，除了將傲雷集團捐贈物品轉交洛市府外，奉商美國總會在捐贈方面也是積極主動，已經捐贈了近4萬個防護口罩，還有一些禦寒衣物，還為災區會員企業捐助部分現金，幫助災區度過危機。

據悉，南加一些大陸華人社團都已經開始捐贈行動，北京聯合會負責人之一李紅表示，該會向成員發出救助災區呼籲，短時間內就籌集善款了大約1萬5000美元，募集款項還在增加。同時大家秉持一顆愛心積極參與救災，有的會員已率先購買了N95口罩，送往參與滅火的消防局；有的購買瓶裝水和點心，送到巴沙迪那玫瑰碗外設有臨時避難所停車場；還有東北海外聯誼會負責人王長勝說，已經購買百餘條毛毯、口罩近2萬個，還有手套等準備送到洛市府接收部門。

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