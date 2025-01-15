奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火

賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

在寶馬山野火（Palisades Fire）中，一對八旬夫婦用後院澆花水管，成功拯救位於Pacific Palisades大街上的住宅，成為那條路上倖存的三座房子之一。值得注意的是，在1978年的寶馬山野火中，兩夫婦也是奮力滅火，保衛家園。

ABC 7電視台報導，85歲的蘇珊（Susan Salser）以及86歲溫斯頓（Winston Salser）在寶馬山野火燒起來後，毅然奮起保衛家園。蘇珊表示，「你可能無法理解，但我覺得這裡很安全，我就是有這樣的直覺。」

蘇珊說，火災來臨時，她用水管滅掉房子後面的野火，她當時不知道丈夫在哪，後來才發現，丈夫在房子另一側做相同的事。

除用水管持續滅掉房子周圍的野火，兩夫婦認為，溫斯頓曾在房子後院栽種近百棵橡樹，在隔絕大火上也發揮作用。