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洛縣消防栓 難救兇猛持續野火

編譯林思牧／綜合報導
消防員在艾塔迪那撲滅伊頓野火（Eaton Fire），但馬寶山花園一帶供水系統卻不足以應付。（美聯社）
消防員在艾塔迪那撲滅伊頓野火（Eaton Fire），但馬寶山花園一帶供水系統卻不足以應付。（美聯社）

加州野火瘋狂肆虐之際，有些消防栓卻出不了水。紐森州長下令徹查，但水利專家表示，加州城市的供水系統當初並非為撲滅野火而設計，如今若要升級將所費不貲，而且不見得就能滅得了這種規模的狂風大火。

聖荷西信使報報導，在洛杉磯縣發生有史以來最嚴重的火災時，寶馬山花園社區（Pacific Palisades）的消防栓乾涸了，迫使消防員不得不從池塘取水，或者更糟的是，他們只能眼睜睜地看著住屋和商店被燒毀。

在縣的另一端，伊頓大火燃燒了社區，但艾塔迪納（Altadena）的水壓卻降至涓涓細流。隨著消防員艱難尋找水源的故事在社群媒體和新聞中流傳，居民要求給出答案。當地官員的回應是一致的：市政供水系統根本不適合撲滅如此兇猛和持久的野火。

但隨著氣候變遷使百年一遇的災難變得更加普遍，城市和荒地之間的邊界進一步縮小，許多官員和居民在質疑是否需要改變這種狀況。州長紐森於1月10日呼籲對洛杉磯縣供水和水壓降低的原因進行獨立調查，並要求州府和消防官員確認地方政府可以採取哪些措施，以提供足夠的水源為未來的災難事件應變。

在洛杉磯縣的這場浩劫中，這位居民已是不幸中的大幸，他的車子雖然燒毀了，但住屋仍然...
在洛杉磯縣的這場浩劫中，這位居民已是不幸中的大幸，他的車子雖然燒毀了，但住屋仍然矗立 (美聯社)

但事實是自來水系統不是為了撲滅大規模野火而設計的，專家們普遍認為，對這些山坡社區的供水系統進行任何升級，都不是便宜或簡單的事。洛杉磯加大水資源專家皮爾斯（Gregory Pierce）表示，寶馬山花園社區的居民可能需要承擔特殊保護措施的費用，其中可能包括建造更多的儲水槽以保持水壓和水量，另外要裝設備用電源好能在停電期間維持水泵運作。

該地用於高海拔消防栓供水的三個儲備水槽，每個可容納約100萬加侖，上周二晚間和周三凌晨，三個水槽的水相繼被用完。皮爾斯說，這些系統建設時通常會超負荷40%，以提供超出預期的滅火能力，但火災第一天的需求是平時的四倍，並且連續15個小時保持在這個水平。

洛杉磯水電局在1月11日的聲明中反駁了有關消防栓損壞的說法，並表示只有大約20%的消防栓（主要位於較高海拔）因需水量激增而無法出水。皮爾斯指出，即使有更多的水，異常強風也會使空中支援受阻，並加速火勢蔓延，超出地面消防隊的控制範圍。

洛杉磯加大 加州 紐森

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