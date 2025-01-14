近期若收1400元紓困金 勿疑災區詐騙

未來幾周，若收到1400美元，不要以為是出錯或詐騙。（取自FOX 5電視台畫面）

最近若銀行戶頭多出1400美元，或低於此金額的「意外之財」，不要以為是詐騙或出錯，而是當事人一直未領取或只領取部分的紓困金 。但這筆紓困金與這次的加州野火無關，而是新冠疫期的補助。

FOX 11電視台報導，國稅局 宣布，將向2021年稅表中未申請「紓困退稅抵免」（recovery rebate credit）的納稅人分發約24億美元，對象是針對未收到新冠肺炎疫情（COVID）紓困支票 ，或收到金額少於全額者。

國稅局局長沃菲爾（Danny Werfel）在網上聲明中表示，透過內部數據，他們發現有100萬納稅人有資格申請此一抵免，但卻忽略並未申請。未來幾周，這些人將自動從聯邦國稅局（IRS）獲得最高1400元紓困金，資金將直接存入符合資格者的銀行帳戶，或寄送支票。

誰有資格獲得1400元紓困支票？

2021年申報納稅的合格納稅人，他們有資格獲得抵免，但卻在「紓困退稅抵免」欄位上留白或寫「零」者。

如何確認是否在2021年報稅時申請紓困退稅抵免？

民眾可查看2021年稅表，尋找與紓困退稅抵免相關欄目，若有申請，應可看到相應紀錄。也可登入國稅局線上帳戶查看稅務紀錄。若仍不確定，則可直接聯繫國稅局。

如何申請1400元紓困支票？

符合資格的納稅人無需採取任何行動，這些款項將於12月自動發放，本月底前大多數都可收到。這筆費用將直接存入帳戶或用紙本支票寄送，符合資格的納稅人還會收到一封通知信，告知付款資訊。

能拿到全額1400元嗎？

付款金額因不同因素而異，每人最高額度為1400元。國稅局提醒未提交2021年稅表者，若在2025年4月15日截止申報日前報稅（即使工作、業務或其他來源的收入很少甚至沒有）且申請紓困退稅抵免，或仍可有資格得到退款。