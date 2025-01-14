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美國華人婦女會 捐贈2.5萬個口罩

洛杉磯訊
美國華人婦女會周末向災民捐贈大批口罩，為災區重建伸出援手。（美國華人婦女會提供）
美國華人婦女會周末向災民捐贈大批口罩，為災區重建伸出援手。（美國華人婦女會提供）

華人社團參與洛杉磯火災救援不缺席，美國華人婦女會周末向災民捐贈大批口罩，為災區重建伸出援手。

為幫助受火災和大規模停電影響的東洛杉磯居民，洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲周末在東洛杉磯市民中心舉辦大型集會，搜集並向災民發放災難急需物資，數百商家現場向災民提供各種急需物資，數千人災民排隊領取。Food Bank、南加州愛迪生電力公司等前往現場向災民提供大量的食物、飲用水、衛生用品和緊急醫療協助。

美國華人婦女會獲知消息後，由會長張嫻迅速帶領會員們籌集物，送往現場，發送給民眾。婦女會當天共向民眾捐助2萬5000個N95防護口罩，給消防局和受火災影響居民使用，受到縣政委員蘇麗絲表揚。

張嫻表示，作為服務社區的華人組織，婦女會始終關注社區的發展和需求。此次多處大火，災民生命和財產損失慘重，很多地區雖然沒有直接受到大火影響，但多日停電，飽受緊急撤離壓力，所以她和會員們立即決定伸出援手，為災民做些力所能及的事情，也希望拋磚引玉，希望大家一起來幫助災區和災民。

蘇麗絲對華人婦女會的慷慨捐助表示感謝，她表示，在火災和大規模停電期間，許多居民面臨生活物資短缺的困境，非常感謝捐贈的商家所做的奉獻，2萬5000個口罩是一個不小的數字，她非常感激。

紐森妻子珍妮佛（Jennifer Siebel-Newsom）也在現場呼籲各界社區組織、商家和志工齊心協力，幫助受災居民，共度難關。

美國華人婦女會周末向災民捐贈大批口罩，為災區重建伸出援手。（美國華人婦女會提供）
美國華人婦女會周末向災民捐贈大批口罩，為災區重建伸出援手。（美國華人婦女會提供）
美國華人婦女會周末向災民捐贈大批口罩，為災區重建伸出援手。左三至六依次為：紐森妻...
美國華人婦女會周末向災民捐贈大批口罩，為災區重建伸出援手。左三至六依次為：紐森妻子Jennifer Siebel-Newsom、洛縣縣政委員蘇麗絲、華人婦女會會長張嫻、副會長曹琳。（美國華人婦女會提供）

華人 洛杉磯 蘇麗絲

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