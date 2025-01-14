首次走出聖蓋博谷 美國華人春晚托倫斯登場 座無虛席

2025年農曆新年托倫斯聯歡晚會主持陣容強大。（記者張宏／攝影）

第21屆美國華人 春節聯歡晚會11日首次走出聖蓋博谷改往托倫斯（Torrance），能容納500人的劇場座無虛席，不同族裔民眾聚集一堂，大家欣賞歌舞和相聲等表演節目，感受中華傳統文化之美。

南灣華協會長赫喬治（右一）、主席王薇（右二）與托倫斯華人市長陳光豪（George K. Chen，右三）特別穿著中國傳統服裝帶領城市市議員們出席活動。（記者張宏／攝影） 觀眾身穿漢服參加，儀式感十足。（記者張宏／攝影）

晚會由加州 南灣華人協會、美中文化協會、中美文化交流協會、美國華人社團聯合會等社團組織舉辦，華人春晚創辦社團的美中文化協會會長林旭表示，華人春晚已連續舉辦21屆，每年都得到南加州各個華人社團的支持，今年更是走出聖谷華人區來到南灣，南灣華協貢獻良多，出人出節目，且賣掉200多張票，展現南灣華人強大動員能力。今年最特別的是邀請墨西哥和夏威夷的舞團表演，豐富了晚會的節目，明年計畫擴展到南灣當地的千人劇場。

林旭（左）和魯三美表演相聲語言趣事。（記者張宏／攝影）

托倫斯華人市長陳光豪（George K. Chen）特別穿著中國傳統服裝帶領城市市議員們出席活動，他表示，托倫斯作為洛杉磯 西南部一個城市，西南臨太平洋。面積53.2平方公里，在洛杉磯名列第八名。當地華人人口接近40%，卻沒有人組織華人春節慶祝活動，今年是一次很好的開始和嘗試，希望明年能繼續舉辦春節慶祝活動。

2025年農曆新年托倫斯聯歡晚會（第21屆美國華人春節聯歡晚會）11日舉辦。（記者張宏／攝影）

聖蓋博市議員赫喬治(Jorge Herrera Avila)也是南灣華協的會長，他表示，他作為華人女婿很榮幸能將這場具有歷史意義的盛會首次帶到南灣地區。

舞蹈小演員們合影。（記者張宏／攝影） 舞蹈珊瑚頌。（記者張宏／攝影）

南灣華協主席王薇表示，南灣華人協會不僅作為首個華人社團參加派洛斯福德半島年度聖誕節遊行活動並奪得大獎，還組織地震慈善捐款捐物，在社區發揮積極作用。

第21屆美國華人春節聯歡晚會11日首次在托倫斯舉辦。（記者張宏／攝影） 春晚舞台上首次出現其他族裔表演。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺表示，加州把中國農曆新年定法定假日，他希望春晚不只是華人自娛自樂，要吸引更多族裔參與進來，加深中美人民的友誼。

活動當天各個社團代表包括僑領張素久、林連連、許承武、趙林、江風年等人，場面喜慶熱鬧，節目也豐富多彩，尤其是林旭和印度裔的魯三美表演相聲「語言趣事」引發華人觀眾共鳴，場內洋溢著笑聲。