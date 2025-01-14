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世報年節展 藍月亮肚皮舞團、內陸芳華舞團添喜慶氣氛

記者啟鉻／洛杉磯報導
藍月亮肚皮舞團。（周翔提供）
藍月亮肚皮舞團。（周翔提供）

世界日報於1月18日至19日舉辦「迎春年節展」，娛樂表演精彩紛呈。藍月亮肚皮舞團和內陸芳華舞蹈團參加表演，帶來全新舞蹈，為年節展增加喜慶氣氛。創辦人周翔（Michelle）表示，她的願望是結合不同族裔舞蹈文化，真實展現舞蹈原生的魅力。

內陸芳華舞蹈團。（周翔提供）
內陸芳華舞蹈團。（周翔提供）

周翔介紹，藍月亮肚皮舞團和內陸芳華舞蹈團已經多次在世報年節展上亮相，精彩舞蹈受到廣大觀眾喜愛。此次又參加表演，內陸芳華舞蹈團除了表演長扇舞外，還將表演由中國歌舞劇院舞蹈團演出過的經典土耳其民間舞「天邊的女人」。

藍月亮肚皮舞團也將帶來一支埃及舞曲「葉精靈」，還將表演活潑俏皮、節奏感十足的「鼓舞」。周翔還表示，她創辦的這兩個舞團，在2025年已經訂好11月15日的Brea劇場，這將是她們自編自導自演原創製作的首屆舞台劇。

周翔表示，藍月亮肚皮舞團和內陸芳華舞蹈團，自成立以來一直活躍在南加州各大節日慶典舞台上。2024年年末，兩個舞團聯合舉辦了首屆大型舞展，目的是將各族裔文化及中華傳統文化融合貫通，這也是她身為舞團創辦人多年來的願望：將不同族裔的舞蹈文化結合，展現舞蹈原生的魅力。

年節展於18日上午10時至晚上9時、19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey Av.)於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。

蒙特利公園市 加州 埃及

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