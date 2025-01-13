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華人自發捐贈物資 災區傳遞人間溫情

記者邵敏／亞凱迪亞報導
捐贈場地井然有序，有專門的衣物、鞋子、書籍、玩具區。(記者邵敏／攝影)
捐贈場地井然有序，有專門的衣物、鞋子、書籍、玩具區。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯伊頓山火(Eaton Fire)導致許多家庭流離失所，靠近火場的亞凱迪亞跑馬場(Santa Anita Park)，最近成為民眾自發捐贈的場所之一。許多人帶著食物、衣服來此捐贈，也有很多人來這裡領取生活物品；現場人山人海，火災無情人有情，人們互相傳遞著積極向上的氣氛。

食品種類豐富，有炒飯、披薩、熱狗、餅乾等。(記者邵敏／攝影)
食品種類豐富，有炒飯、披薩、熱狗、餅乾等。(記者邵敏／攝影)

來自附近各城市的居民，1月12日在志願者引領下，依次開車進入亞市跑馬場。有些人特意從超市購買一箱箱的水、食物；也有人帶著衣物、鞋子、玩具等前來捐贈，車隊排成長龍，至少需一個多小時才能進入。

現場捐贈物資的車輛排隊如長龍。(記者邵敏／攝影)
現場捐贈物資的車輛排隊如長龍。(記者邵敏／攝影)

參與捐贈的人非踴躍，場地像是大集市，但井然有序，有專門的衣物、鞋子、書籍、玩具區，也有食物、紙巾等生活用品區。志願者甚至細心將衣服按照男女、尺碼分類，供有需要的人挑選；食品種類同樣豐富，有炒飯、披薩、熱狗、餅乾等，人們甚至開著餐車，現場製作新鮮食物、飲料，無限量提供。

捐贈者提供免費食物。(記者邵敏／攝影)
捐贈者提供免費食物。(記者邵敏／攝影)

除生活用品外，捐贈現場甚至還有免費按摩、美容服務、心理諮詢等；一支樂隊迎著陽光高聲歌唱，跑馬場洋溢積極向上氣氛，讓人們暫時忘卻火災帶來的悲痛。這更像一個狂歡派對，人與人之間傳遞火熱情感。

一支樂隊迎著陽光高聲歌唱。(記者邵敏／攝影)
一支樂隊迎著陽光高聲歌唱。(記者邵敏／攝影)

一位在現場採訪拍攝的華人記者感慨，看到眼前熱鬧場面，內心十分感動，「說實話，這幾天報導火災，心情一直很沉重，但看到捐贈的熱鬧場面，眼淚幾乎奪眶而出，這或許就是美國人在災難面前獨有的積極向上精神，只要有這些真情，未來就會有希望」。

志願者正在送水。(記者邵敏／攝影)
志願者正在送水。(記者邵敏／攝影)

一群身著綠色衣服、戴紅帽子的華人志願者，12日下午出現在現場，他們由多個家庭自發組成，帶著自己做的幾百份食物到現場捐贈，這些華人不願留下姓名、照片，僅願匿名傳遞這份人間真情，一位志願者離開時對記者說了一句「大同世界」。

現場提供免費的身體按摩、美容服務等。(記者邵敏／攝影)
現場提供免費的身體按摩、美容服務等。(記者邵敏／攝影)

波莫那理工州大(Cal Poly Pomona)土木工程系副教授張勇平，也是亞市市民，帶著孩子來到捐贈現場。他形容，捐贈的車輛排長隊，各種物品隨意領取，大量志願者辛勤工作，協助分類、搬運物資，場面十分暖人。華裔市民莫小貝這幾天也一直奔走在捐贈、做志願者路上，「我買了十幾箱水、食物，還有她公司的洗衣片、玩具等，去跑馬場兩次，排隊的車實在太多，只能選擇離開，改去別處捐贈。我感覺，現在衣物、鞋子等物資已經過剩，人們更多缺的是食物、水等」。

孩子挑選玩具。(記者邵敏／攝影)
孩子挑選玩具。(記者邵敏／攝影)
現場免費捐贈水區。(記者邵敏／攝影)
現場免費捐贈水區。(記者邵敏／攝影)
現場專門的書籍捐贈區。(記者邵敏／攝影)
現場專門的書籍捐贈區。(記者邵敏／攝影)
專門的捐贈鞋區。(記者邵敏／攝影)
專門的捐贈鞋區。(記者邵敏／攝影)
捐贈衣服推積如山。(記者邵敏／攝影)
捐贈衣服推積如山。(記者邵敏／攝影)

華人 亞凱迪亞 山火

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