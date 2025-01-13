引進人工智能 李家莊粉麵廠創新拓寬市場

工廠自六年前開始運用自動化機器人，實現了生產流程的全面升級。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯華人移民 創立的李家莊粉麵廠，從一個白手起家的家族作坊，發展成為業界翹楚，充分展現了華人刻苦奮鬥與銳意創新的精神。如今，李家莊正利用人工智能 技術革新傳統食品行業，並積極拓展跨族裔市場，致力於成為海外最大的「簡食品」生產商。作為世界日報的長期合作夥伴，李家莊將參與1月18日至19日在蒙市舉辦的「蛇年迎春年節展」，以感恩和回饋社區。

（記者劉子為／攝製）

營銷主管Benson Lee帶領本報記者參觀工廠，並介紹了多項先進設備和技術。他指出，工廠內目前運行著五條生產線，這些生產線配備了自動化機器人和智能化管理系統。例如，機器人使用吸盤技術精準包裝產品，並能夠即時顯示生產數據，確保每批產品數量準確且減少浪費。此外，新的密封設備可以去除多餘空氣，不僅提高包裝穩定性，也減少運輸過程中的損壞。

在麵條製作過程中，Benson展示了一台從原料研磨到麵條包裝的自動化機器生產線。他解釋道，工廠使用的是經FDA認可的冷卻系統，確保麵條在適合的溫度下進行包裝，以滿足食品安全標準。生產設備還能根據需求靈活調整麵條厚度，滿足不同市場的多樣需求。Benson指出，李家莊粉麵廠自六年前開始運用自動化機器人，實現了生產流程的全面升級。從理論上說，目前工廠的生產線能實現24小時無間斷運行。

工廠使用的是經FDA認可的冷卻系統，確保麵條在適合的溫度下進行包裝。（記者劉子為/攝影） 生產設備還能根據需求靈活調整麵條厚度，滿足不同市場的多樣需求。（記者劉子為/攝影）

根據Benson的介紹，為適應市場需求，李家莊重新設計了產品包裝，將更多直觀的圖片元素融入設計中，幫助各族裔的消費者快速了解產品的用途。例如，包裝上的圖片清晰展示了菜餚的樣貌，讓即便無法閱讀文字的消費者也能輕鬆理解產品特點。這樣的創新不僅提升了品牌辨識度，也大幅拓展了非華人市場。

為適應市場需求，李家莊重新設計了產品包裝，將更多直觀的圖片元素融入設計中。（記者劉子為/攝影）

儘管已在華人市場占據領先地位，李家莊並未滿足於現狀，而是將更多精力投入到跨族裔食品生產上。Benson透露，公司正與零售巨頭如Trader Joe's和好市多合作，推出預製簡餐產品，並利用人工智能算法精確預測市場需求，根據天氣、節日等因素調整產量，以達到最優化的供應鏈管理。

除了業務發展，李家莊也積極參與社區活動，比如多年參與世報的迎春年節展，並將部份活動收入用於公益事業。Benson表示，公司一直十分感恩社區的支持，尤其是在疫情期間，是社區的持續信任幫助企業渡過了難關。Benson還指出，李家莊的成功離不開創辦者一代移民白手起家的艱辛奮鬥，公司會繼續憑藉努力、創新與堅持的精神，將李家莊發展成海外最大的「簡食品」生產商。