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巴沙迪那備戰下周強風 清理植被擴大消防線

記者趙健／巴沙迪那市報導
伊頓山火強制疏散區域每日下午6時至次日上午6時實施宵禁，只允許消防員、執法人員和公用事業工作人員進入。（記者趙健/攝影）
伊頓山火強制疏散區域每日下午6時至次日上午6時實施宵禁，只允許消防員、執法人員和公用事業工作人員進入。（記者趙健/攝影）

艾塔迪那和巴沙迪那地區的伊頓山火(Eaton Fire)已造成11人死亡，燒毀面積達1萬4117英畝，控制範圍已從15%增加到27%。儘管風力減弱，火情有所緩和，但消防員和社區，正為13日起可能到來的強風做準備。

消防部門消息，消防員在艾塔迪那和巴沙迪那地區清理伊頓山火周圍的更多植被，並移除對消防員和公眾出行造成危險的倒伏樹木。消防官員表示，大火一夜間仍可能活躍，社區周圍仍有大量消防線需要建造和改善。

洛縣警局局長盧納（Robert G. Luna）12日說，情況仍然不穩定，可能隨時會發生變化。截至12日上午，已有超過3150名消防員被分配到伊頓火災救援工作。

伊頓山火強制疏散區，每天下午6時至次日上午6時宵禁，只允許消防員、執法人員和公用事業工作人員進入。截至12日，已有25人因伊頓火災被捕，其中4人因違反宵禁而被捕。為因應救災和社區安全需要，州長紐森(Gavin Newsom) 已將加州國民兵人數增加至2500人。

據洛縣法醫辦公室11日晚消息，伊頓火災的死亡人數上升至11人，其中一名受害者是艾塔迪那市66歲的Victor Shaw，他因吸入煙霧和熱傷，在自己的住所內死亡。

巴沙迪那市府將緊急疏散中心設在300 E. Green St上的Pasadena Convention Center，可容納上千人。該設施提供全面的支援服務，包括免費食品、免費庇護所住宿以及為寵物提供寄宿。受火災影響的人，可以在此尋求工作人員幫助，申請聯邦緊急援助（FEMA），也可獲得心理健康服務。疏散人員可以在街對面的Paseo和 Marengo免費停車。

位巴沙迪那市的動物收容所Pasadena Humane Society目前雖然無法接收小動物，但寵物主人可透過626-792-7151轉970與他們聯繫領取寵物物資，或協助尋找遺失寵物。4275 Elton St上的Baldwin Park Animal Care Center可接收小型動物，位工業市1600 Temple Ave的工業山博覽中心，則負責接收大型動物。

即使大火前線已經轉移，但居民返回直接受災區域仍很危險。洛杉磯消防隊長克勞利 (Kristin Crowley) 12日提醒，仍有大火在燃燒，對公眾來說極其危險。「沒有人力、沒有水、燃氣管道壞了、房屋結構不穩定...」

巴沙迪那市府在直接受災區域內的房產貼彩色檢查標識卡片 ，用來識別每棟建築的受損程度。紅色標誌卡意味著進入或使用該建築物「不安全」，存在倒塌危險、可能被相鄰建築物撞壓、包含一種或多種危險狀況，只有從建築部門獲得許可才可進入。黃色標誌意味該建築物可以按照標誌上註明的「限制使用」。綠色標誌表示建築物已由建築專業人士進行目視評估，截至評估時尚未發現明顯結構危險。

查看伊頓山火最新疏散區地圖，可訪問 bit.ly/EatonFireRepopulationZonesMap

市府12日下午舉辦社區會議向居民講解未來風向和應對火災措施。（截圖自巴沙迪那市府...
市府12日下午舉辦社區會議向居民講解未來風向和應對火災措施。（截圖自巴沙迪那市府會議）
在取消限令的疏散區，巴沙迪那市府在直接受災區域內的房產上貼上彩色檢查標識卡片 ，...
在取消限令的疏散區，巴沙迪那市府在直接受災區域內的房產上貼上彩色檢查標識卡片 ，用來識別每棟建築的受損程度。（取自巴沙迪那市府網站）
伊頓山火強制疏散區域每日下午6時至次日上午6時實施宵禁，只允許消防員、執法人員和...
伊頓山火強制疏散區域每日下午6時至次日上午6時實施宵禁，只允許消防員、執法人員和公用事業工作人員進入。（記者趙健/攝影）
截止12日下午發稿，巴沙迪那市的疏散區分類。（取自巴沙迪那市府網站）
截止12日下午發稿，巴沙迪那市的疏散區分類。（取自巴沙迪那市府網站）
巴市為13日開始的一周可能到來的強風做準備。（記者趙健/攝影）
巴市為13日開始的一周可能到來的強風做準備。（記者趙健/攝影）
巴沙迪那當地居民捐贈活動。（記者趙健/攝影）
巴沙迪那當地居民捐贈活動。（記者趙健/攝影）

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