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南巴沙迪那詐騙頻傳 ATM提款遇「好人」轉頭銀行卡被調包

記者趙健╱南巴沙迪那市報導
如果有人在ATM提款機前試圖搭話，應特別提高警覺。（取自Pexels）
如果有人在ATM提款機前試圖搭話，應特別提高警覺。（取自Pexels）

詐騙手法不斷升級，讓人防不勝防。在聖蓋博華人聚居的南巴沙迪那市，一周內接連有居民上當受騙。

如果有人在ATM提款機前試圖搭話，應特別提高警覺。根據南巴沙迪那1月上旬的警局紀錄，一位居民在位於該市929 Fair Oaks Ave上的美國銀行ATM前準備取款時，遇到一位「好心」的陌生人。這名陌生人稱ATM機出現故障了，只能用銀行卡輕觸讀卡器的方式進行操作，並且邊說邊從受害人手中搶過銀行卡，示範如何輕觸讀卡器以啟動操作界面。不過，這名陌生人很快歸還了銀行卡。然而，這位居民事後才發現，被歸還的銀行卡上的名字並不是自己，銀行卡被調包了。

1月2日早上9點，位於Prospect街500號區域，受害人接到一通詐騙電話。詐騙者自稱是地方檢察官辦公室，並稱受害人的兒子因涉嫌打傷一名孕婦被逮捕。詐騙者告訴受害人，要釋放兒子，必須將現金放入一個盒子中，會安排人來取走現金。受害人按照指示，與嫌犯在Prospect街500號區域會面，並交出裝有現金的盒子。之後，受害人又接到一個電話，稱還需更多現金。據警方描述，嫌犯是一名60歲左右的白人男性，駕駛一輛深色SUV。

另一起詐騙案為釣魚廣告。受害人回應了Craigslist上的一則車輛出售廣告，並與嫌犯見面後購買了該車。然而，當受害人嘗試註冊該車時，發現這輛車實為被盜車輛。

聖蓋博 釣魚 華人

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