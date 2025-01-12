洛杉磯縣長巴格邀請川普 訪問勘災

洛杉磯縣長巴格參與洛杉磯縣府救災協調會。（取材Kathryn Barger X）

洛杉磯 縣唯一的共和黨籍縣政委員及現任縣長巴格（Kathryn Barger）11日致信總統當選人川普 (President-Elect Trump)，邀請他參與洛杉磯山火災難的恢復工作並訪問該縣，親自了解火災的影響。

巴格在信中表示︰「身為洛杉磯縣縣長，我謹代表洛杉磯縣人民正式邀請您再次來到洛杉磯縣，共同視察本周受災地區。」透過接受這項邀請，「您將與我們一起支持我們的縣民，並感謝我們英勇的急救人員，他們冒著生命危險拯救他人。我們也請求您，作為我們的總統，在我們制定重建計畫時與洛杉磯縣人民站在一起。您的到來將令我們深感欣慰和感激。」

巴格在信中指出，伊頓（Eaton）、寶馬山花園（Palisades）、赫斯特（Hurst）、克里克（Creek）、利迪亞（Lidia）和肯尼斯（Kenneth）大火，全計已燒毀了超過3萬5000英畝的土地，摧毀了數以萬計的住宅和企業。這場火災也導致數十萬縣居民流離失所或無家可歸，並造成至少11人死亡。

2018年11月，川普總統及其政府針對摧毀馬里布及其周邊社區的伍爾西大火（Woolsey Fire）發布了重大災難和緊急聲明。白宮 的聲明使得聯邦資源能夠迅速部署，包括緊急救難人員和財政援助。