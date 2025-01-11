受災區報稅延至10/15 洛縣居民企業適用

美國國稅局宣布，洛杉磯縣野火風災區居民與企業可延至今年10月15日申報聯邦稅務並繳納稅款。（記者張庭瑜/攝影）

國稅局（IRS ）1月10日宣布，受1月7日起南加州 野火及暴風影響的洛杉磯縣納稅人，可延至10月15日申報聯邦個人和企業稅務，並延期繳納稅款。

IRS指出，稅務減免適用於所有獲聯邦緊急事務管理署（FEMA）指定為災區的地方。目前僅洛杉磯縣符合資格，未來若有其他縣被納入災區範圍，亦將自動獲得同等待遇。北美華人會計師協會理事長張青表示，此減免措施不僅延長報稅 期限，更將稅款繳納期限延至10月15日，對受災的個人和商家提供實質協助。他預期，聯邦和加州政府後續將推出更多災害補償方案，以減輕災民損失。

加州使用會計年度制，通常納稅人的報稅截止日期是每年的4月15日。但是，當受到天災人禍影響，受災地區的生活秩序混亂，納稅人的財產和資料喪失，稅務局會將災區的納稅截止日期推遲。此前，加州受地震、火災、冬季暴風雪等自然災害影響，國稅局通常會將的春季納稅截止日期推遲至10月15日。

每逢重大災害，國稅局都會為聯邦緊急事務管理局(FEMA)指定的受災地區提供幫助，包括推遲報稅和付款截止日期。只要納稅人的地址位於災區，就可自動獲得額外報稅時間，無需另行申請。詳情可在IRS.gov上查詢。

納稅人也可透過IRS.gov網站的「災害情況下的稅務減免」（Tax Relief in Disaster Situations）專區，隨時查閱最新適用地區名單及相關規定。