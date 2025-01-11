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無人機非法入侵 威脅洛縣火場施救

記者楊青/洛杉磯報導
洛杉磯縣消防局局長安東尼莫羅尼10日確認，在寶馬山花園火場發現非法無人飛機闖入。（洛縣消防局）
洛杉磯縣消防局局長安東尼莫羅尼10日確認，在寶馬山花園火場發現非法無人飛機闖入。（洛縣消防局）

洛杉磯縣消防局局長安東尼莫羅尼（Anthony Marrone）10日確認，在寶馬山花園（Pacific Palisades）火場發現非法無人飛機闖入。他警告，在消防交通管理區域駕駛無人機不僅對民眾、社區和救火人員造成重大威脅，而且非法。

莫羅尼在10日上午記者會上表示，在火場確實發生了無人機入侵，目前尚不清楚這架小形無人機何時撞上洛杉磯縣與魁北克合作的CL415超級剷式飛機機翼的，當時飛行員沒有意識到他們和無人機碰撞，直到他們後來在範奈斯機場下來時，維修人員才注意到機翼前緣的著陸燈內側有一個拳頭大小的洞，目前該飛機正在全天候優先維修中，下周一將會繼續飛行。這種飛機洛縣共有兩架。

莫羅尼警告，每個人都應該知道，在消防交通管轄區域駕駛無人機不僅非常危險，而且非法，將被追究刑事責任。他表示，目前聯邦部門已加入調查，追蹤兩大火區內的無人機，嚴查無人機後面的操縱者到底是誰。

莫羅尼表示，最重要的是大家都要知道，如果在這些火場中駕駛無人機，所有空中行動都將關閉和停止，這是大家都不願意發生的。

莫羅尼同時報告了兩大火場的最新情況。目前伊頓大火已燒毀1萬3009英畝；寶馬山花園火場燒毀1萬3956英畝，目前3%控制。兩大火場初步估計燒掉4000到5000棟建築，一旦有準確數字將會公佈。目前洛縣共有1527名消防員繼續奮戰在火場，洛縣消防員與國家林務局消防員統一行動；洛杉磯縣警察局、巴沙迪那和亞凱迪亞警察局也都在配合滅火行動。

他表示，大火9日下午從伊頓山谷向威爾遜山推進，威脅洛杉磯地標建築天文台，所幸天文台目前無大礙，威爾遜山也沒有任何建築物遭到焚毀。一名消防員在伊頓火場的救火中受重傷，仍住院治子療但情況穩定。

莫羅尼最後表示，本次火災起火原因尚在進一步調查中，一旦確定將向媒體通告。

無人機 洛杉磯 洛縣

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