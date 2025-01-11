火災無情人間有愛 中國民主黨捐助民生物資

中國民主黨黨員們自發購買食品、飲用水、衛生用品等幫助災民。（中國民主黨提供）

中國民主黨洛杉磯 總部1月9日發起火災救援行動，為當地災民捐贈總值逾2000元的生活必需品。活動負責人暨中國民主黨執行主席界立建表示，這場大火已造成無數災民家園盡毀，多個社區幾代人的生活遭受重創，災民流離失所。他強調，作為在美華人，應以實際行動為守護這片自由的土地盡一份心力。

此次救援行動在當天上午緊急號召後，立即獲得眾多成員熱烈響應。許多黨員在向公司說明情況後，獲得主管支持准假參與。儘管部分成員生活並不寬裕，仍積極投入這項富有意義的援助行動，展現「災難無情，人間有愛」的精神。捐贈物資包括食品類如麵包、泡麵 ，衛生用品如衛生紙、衛生巾、牙刷牙膏、礦泉水，以及生活用品如枕頭、毛毯、被子等災民安置點急需物品。所有物資已運送至巴沙迪那（Pasadena）會議中心發放。

來自安徽的周蘭英女士在捐贈現場表示，從新聞上看到洛杉磯發生罕見火災，造成當地居民經濟損失，令人心痛不已。作為一位逃離中國的中國民主黨員，她希望藉此機會回報美國提供的自由環境。她也讚揚現場警察與義工忙碌工作、捐贈者排隊卸貨、災民領取物資的有序場面，充分展現美國社會的魅力。