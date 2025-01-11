懷疑無人機偷窺擊落 觸法

無人機檢查電線時回傳的畫面。（FOX 11）

加州 等地出現的大量怪異無人機 引發民眾焦慮，除了國防部表示不構成安全威脅，聯邦航空管理局FAA也強調，射擊任何航空器，大到客機、小到無人機都會觸犯聯邦法律，還會引發不必要的災損，如有疑慮就應該報警。

某些網路流傳的陰謀論宣稱，這些無人機搭載的紅外線設備，可以「偷窺」民宅內的一舉一動，但接受FOX News訪問的專家駁斥，因為多數無人機是合法飛航，紅外線也無法穿透牆面。

雖然聯邦還未公布民眾通報的標準程序，但是FAA還是一再提醒，覺得心毛毛的民眾還是不能攻擊航空器。洛杉磯 最大的無人機服務商Flying Lion，其副總卡茨（Steven Katz）也說，「千萬不要擊落無人機」。

他說，除了攻擊無人航空器是聯邦罪，萬一無人機撞上其他飛行器，或是掉落民宅、砸到路人，還有可能觸犯毀損或傷害罪。卡茨說，發現可疑無人機最好辦法就是，打電話報警。

洛杉磯地區的無人機包商Eric Pacheco也告訴FOX 11，他幫電力公司檢查電桿、電線已經很多年了，使用無人機可以減少受傷的風險，但最近使用無人機卻帶來意料之外的危險。