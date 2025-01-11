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大火肆虐 LAX近千航班延誤 取消多處道路、景點關閉 蓋蒂博物館燒毀部分植被，建築和收藏都安全

記者張宏╱洛杉磯報導
Getty Center拍攝的博物館照片，證實建築和收藏都很安全。（Getty Center臉書）
Getty Center拍攝的博物館照片，證實建築和收藏都很安全。（Getty Center臉書）

「寶馬山花園」(Pacific Palisades)地區爆發的山火（Palisades Fire）10日還在燃燒，洛杉磯國際機場 (LAX) 距離山火區域大約10英里。據FlightAware數據，自7日山火爆發以來，LAX已有890個航班延誤及107個航班取消。

「寶馬山花園」山火距離LAX有10多英里，據BusinessInsider報導，FlightAware統計，9日是洛杉磯主要機場最糟糕的一天，20%航班延誤，而LAX每天有近700個航班。幾家航空公司已免除飛往洛杉磯和橙縣的航班改簽費用，包括美國航空、聯合航空、達美航空、西南航空和捷藍航空，豁免適用於往返LAX、布班克機場、安大略國際機場和橙縣約翰韋恩機場的旅行。一些飛往布班克的航班被迫改道，乘客從空中拍攝到了火焰。截至10日凌晨5時，洛杉磯國際機場（LAX）仍然正常開放，但已有30個航班被取消。機場建議旅客出發前向航空公司查詢航班狀態。

好萊塢布班克機場（Hollywood Burbank Airport）一名發言人表示，8日機場原定的70個航班中有41個因風力原因被取消。當時記錄到的陣風速度超過每小時80英里，不過機場營運9日已恢復正常。

火災也導致道路關閉，民眾在去往機場時要留意封堵路段，根據Independent報導，自10日清晨有多個路段關閉，包括從馬里布峽谷路到10號州際公路向南行駛的太平洋海岸高速公路關閉，從McClure Tunnel隧道沿著太平洋海岸高速公路向北行駛路段關閉。西行I-10公路在Lincoln大道關閉。西行I-10第4街和第5街入口匝道關閉。27號州際公路 (Topanga Canyon大道) 在太平洋海岸公路和Mulholland道之間的路段完全關閉。東行州道2 (Angeles Crest Highway) 在天使國家森林入口處至上Big Tujunga路關閉。西行和東行的I-210Arroyo大道出口匝道關閉。

在阿蘇薩，作為預防措施，39號州際公路（聖蓋博峽谷路）在城市北部關閉。僅居民允許進入。同時由於停電，一些地區的交通燈可能會出現故障。

大火也導致一些景點關閉，其中，蓋蒂博物館（Getty Center )將關閉至12日星期日，Getty Villa將關閉至13日星期一。山火一度蔓延至蓋蒂博物館，燒毀部分植被，但官方表示，博物館建築和收藏都很安全。另外出於「公共安全和保護自然資源」的原因，天使國家森林公園將暫時關閉至1月15日星期三。

洛杉磯國際機場 LAX 山火

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