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好市多小熊衛生紙促銷掀搶購潮 華人沒早到恐撲空

記者金維多／洛杉磯報導
王女士輾轉兩家好市多，幸運的在退貨購物車中買到當天最後一袋小熊紙。（王女士提供）
王女士輾轉兩家好市多，幸運的在退貨購物車中買到當天最後一袋小熊紙。（王女士提供）

衛生紙是民眾日常生活的剛需產品，好市多（Costco）12月26日至1月20日推出小熊衛生紙（Charmin Ultra Soft）每件減價6美元的促銷活動，由於厚實耐用且不易掉屑，這款商品深受消費者喜愛。然而促銷期間，南加多家門店出現庫存緊缺現象，導致不少華人消費者多次前往仍無法購得，工作人員建議「早上來才有機會」。

好市多小熊衛生紙原價29.99美元，在促銷期間只需23.99美元。南加華人王女士家中衛生紙用罄，在上個月底到蒙市（Monterey Park）好市多購買卻撲空。她回憶，當時下午兩三點，整個門店隨處可見民眾的購物車裡裝有這款小熊紙，但當自己走到該區域購買時，這款衛生紙剛好售罄，工作人員用拖車清理空托盤，取而代之的是另一款好市多的Kirkland衛生紙。

王女士起初並未在意，計畫翌周出行時順路前往阿蘇薩市（Azusa）的好市多購買。因當天行程安排較晚，她大約下午5點才到門店，未料在衛生紙區域找了半天也未見小熊紙，而Kirkland衛生紙卻「堆積如山」。工作人員建議隔天早上早點來才有機會買到。幸運的是，在王女士準備結帳時，恰巧在商場邊上停放的退貨購物車中看見一袋小熊紙，王女士笑稱︰「這或許是當天的最後一袋。」

家住工業市（City of Industry）的羅女士在逛該市的好市多時，朋友希望她幫忙代買小熊紙，因為此前下午去時已經售空，羅女士去時正值早上開店不久，小熊紙仍然有貨，但羅女士表示，基本所有經過該區域的民眾都會拿一袋這款衛生紙，庫存產品持續減少。

阿蘇薩市好市多門店小熊紙庫存緊缺，而Kirkland衛生紙卻「堆積如山」。（記者...
阿蘇薩市好市多門店小熊紙庫存緊缺，而Kirkland衛生紙卻「堆積如山」。（記者金維多／攝影）

去年10月間美國港口罷工，也曾引發衛生紙恐慌性購物潮，專家指出，儘管罷工不會馬上衝擊消費者，但民眾對於疫情期間供應鏈危機的記憶，激發了對民生物資短缺的擔憂。而臨近春節，華人社區對年貨供應的需求增加，消費者為應對物流不確定性也會選擇提前囤貨。

除此之外，好市多自有品牌Kirkland衛生紙在去年12月出現的負面新聞引發關注，一位TikTok用戶聲稱在使用Kirkland衛生紙後出現尿路感染（UTI）症狀，另一位網友也聲稱該款衛生紙讓她患上了慢性酵母菌感染（chronic yeast infections），這讓許多人對該品牌衛生紙安全性產生質疑，這款衛生紙的價格為20.99美元，對比小熊衛生紙的折後價格僅有3美元之差，這讓小熊衛生紙自然而然成為了首選替代品。

好市多 華人 南加

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