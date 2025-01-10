洛杉磯縣Topanga廢棄拖車變身移動屋 1輛要價30萬

洛杉磯縣Topanga目前在售三輛由老式鋁製旅行拖車改造的移動屋，每輛售價近30萬美元。（取自Zillow）

在房價 昂貴的南加州 ，由廢棄拖車改造而成的移動屋，也能賣上好價錢。洛杉磯縣Topanga目前在售三輛由老式鋁製旅行拖車改造的移動屋，每輛售價近30萬美元。

Topanga位於聖塔蒙尼卡山中，以其山海相接的自然景觀和藝術氛圍聞名，距離洛杉磯市區約20英里。根據2024年11月的房產數據，Topanga房價中位數為149萬美元，比2023年同期下降3.5%。

在售的三輛復古拖車位Topanga Canyon Blvd上的同一社區內，距離海灘僅5英里。每輛拖車都以一臥一浴的單間住宅的形式銷售。除拖車外，屋主每月還須支付1750美元的土地租賃費，即每年2萬1000美元。

在掛牌出售的拖車內部。（取自Zillow）

據Zillow紀錄，1號拖車2024年8月首次掛牌，售價49萬5000美元，修改後的掛牌價格，比最初價格低40%至29萬9000美元。在掛牌信息上，該房產被描述為，一個「可愛的賺錢機器」，之前的月租金為2995美元。

拖車所在地塊是一個可以容納四輛車的拖車公園，建於1952年。該公園採用開放式風格，牆壁為灰白色，地板為乙烯基木地板，配備廚房和浴室。每輛拖車都有休息區，居民共用帶圍欄的園景花園和露台，配有火坑和休息椅。除三輛在售拖車移動屋外，另一輛復古拖車和一棟小房子，由另一家公司單獨擁有。

隨著房價上漲，移動屋不再只是平民選擇。去年，艾美獎獲獎女演員保爾森（Sarah Paulson）以180萬美元價格將她的移動屋掛牌出售。房產紀錄顯示，保爾森於2021年以86萬美元購入這輛拖車。