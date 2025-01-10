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Uber、Lyft義助災民 免費乘車撤離

洛杉磯訊
共乘公司Uber和Lyft正在幫助受山火影響需要疏散的居民提供免費乘車前往避難地點。（Unsplash）
共乘公司Uber和Lyft正在幫助受山火影響需要疏散的居民提供免費乘車前往避難地點。（Unsplash）

加州野火仍在延燒，共乘公司Uber和Lyft提供疏散的居民免費乘車前往避難地點。

Uber營運副總裁Camiel Irving表示，「我們正在與地方當局和急救人員合作，確保每個需要疏散幫助的人都能得到乘車服務。」

疏散人員可以在Uber應用程式的錢包功能中輸入促銷代碼「WILDFIRE2」，兌換一次高達40美元的免費Uber乘車服務，然後再請求乘車前往指定的避難地點。截至1月15日，每位用戶最多可以兌換兩次免費行程。

可免費搭乘優步的避難地點包括：

巴沙迪那市立大劇院（Pasadena Civic Auditorium） – 300 E. Green St, Pasadena；西木區休閒中心（Westwood Recreation Center） – 1350 S. Sepulveda Blvd., Los Angeles；El Camino Real Charter高中（El Camino Real Charter High School） – 5440 Valley Circle Blvd., Woodland Hills；Ritchie Valens休閒中心（Ritchie Valens Recreation Center） – 10736 Laurel Canyon Blvd, Pacoima。

需要免費乘坐Lyft前往避難所的疏散居民可以使用代碼「CAFIRERELIEF25」，獲得價值高達25美元。每位使用者最多可以使用該代碼兩次。

除此之外，Planet Fitness已向任何人開放其在洛縣的分店，無需會員資格，民眾都可以免費使用更衣室、淋浴、按摩躺椅、電源插座和無線網路。Airbnb也為因山火而流離失所或被迫疏散的居民提供免費臨時住房。Shake Shack連鎖店在周日之前為全縣任何地點的急救人員提供免費的Shack漢堡。

Lyft 加州 Shake Shack

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