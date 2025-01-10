我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

火災後速報案等5步驟 確保理賠權益

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
富達保險經紀人游蕙綾提醒：火災後理賠五步驟「及時報案、完整蒐證、防止擴損、協助評估、爭取補助」，確保權益。（游蕙綾提供）
富達保險經紀人游蕙綾提醒：火災後理賠五步驟「及時報案、完整蒐證、防止擴損、協助評估、爭取補助」，確保權益。（游蕙綾提供）

南加地區7日開始的極端天氣，造成較大破壞；由於保險市場緊縮，連續有大型保險公司停止承保，甚至取消既有客戶保單，引發新一波保險危機。對此，富達保險（Hoya Insurance Agency）資深經紀游蕙綾詳解火災後五大理賠關鍵步驟，呼籲民眾：速報案、備齊證據、防止擴損、協助評估、爭取補助。

游蕙綾建議，火災後應立即採取五大步驟確保理賠權益。第一是報案，「無論損失程度如何，都應在第一時間聯繫保險公司。」盡早報案不僅能更快啟動理賠程序，還能確保相關證據及時保存。報案時應提供火災發生時間、地點和初步損失概況。

第二步是完整蒐證。「照片和文件是理賠的關鍵證據。」她建議業主使用手機或相機，從多個角度詳細拍攝火災造成的所有損壞，包括房屋結構、室內陳設、個人財物等。同時應向消防局索取火災調查報告，這份官方文件是保險公司判定賠償範圍的重要依據。

第三步是及時止損。「業主有義務採取合理措施防止二次損害。」游蕙綾解釋，這包括使用防水布覆蓋受損屋頂、修復破損窗戶、加固受損結構等臨時措施。她特別提醒，所有防範措施的支出憑證，都要妥善保存，這些都可向保險公司申請報銷。

第四步是積極配合損失評估。當保險公司派遣理賠專員到現場評估時，游蕙綾建議屋主或家人全程參與。「您最了解自己的財產，親自參與可確保所有受損項目都被完整記錄，避免日後產生理賠糾紛」。

第五步是爭取額外補助。若火災導致房屋暫時無法居住，游蕙綾提醒符合條件的保戶，可申請額外生活費用（ALE）補助。「這包括臨時住宿、餐飲等必要支出，但請保留所有單據，並在申請前，確認您的保單是否涵蓋這項保障。」

對居住在高風險區域的民眾，特別是面臨保單被取消風險的居民，游蕙綾提供三項建議。首要之務是與專業保險經紀人討論替代方案，包括尋找其他願意承保的保險公司，或評估加入加州公平計畫的可能性。其次，她強調定期檢視保單內容的重要性，「特別要確認替換成本價值和建築法規的保障範圍是否充足。」第三，積極採取防火措施，如定期清理住家周圍的可燃物、安裝防火材料、確保適當的防火間距等，這些措施都有助降低保費或提高投保機會。

「保險業正面臨前所未有挑戰。」游蕙綾表示，由於氣候變遷造成火災風險升高，包括州農（State Farm）等大型保險公司，已陸續停止在高風險地區承保新客戶，部分公司甚至取消現有保單。「這導致許多居民，只能轉向保費更高、保障相對有限的加州公平計畫（FAIR Plan）。」她指出，這種市場緊縮趨勢，已嚴重影響加州居民的財產保護能力。

在急診室服務30年的護士古茲曼（Lynn Levin-Guzman），她90歲父母的遭遇就反映這一趨勢。古茲曼父母在洛杉磯居住75年且從未搬家，他們近期遭保險公司取消火災險。在本次山火逼近時，古茲曼不管撤離令，偷偷返回住處用水管為房屋灑水。古茲曼說，她知道這樣不對，但這是父母的家，即使被送進監獄，也在所不惜。

拜登總統已授權聯邦緊急管理總署（FEMA）提供救災援助，並呼籲民眾保持警惕，確實遵從當地撤離指令。

加州野火釀2死焚毀千棟建築，保險業者相繼退出高風險區，專家籲火災理賠應立即報案、...
加州野火釀2死焚毀千棟建築，保險業者相繼退出高風險區，專家籲火災理賠應立即報案、蒐證，並提醒屋主提早規畫 替代保險方案。（取材至nbc電視台）

保險 加州 保費

上一則

2025室內設計趨勢 將回歸極繁風格 更具感官體驗

下一則

華人返家 百萬豪宅剩一地瓦礫

延伸閱讀

洛杉磯縣長巴格呼籲山火災民獲取FEMA資源

洛杉磯縣長巴格呼籲山火災民獲取FEMA資源
山火撤離後華人返家 百萬豪宅化為瓦礫

山火撤離後華人返家 百萬豪宅化為瓦礫
支援洛杉磯滅火 州長調集7500消防員140運水車

支援洛杉磯滅火 州長調集7500消防員140運水車
火颶風強襲 南加林火失控已5死 進入緊急狀態

火颶風強襲 南加林火失控已5死 進入緊急狀態
南加林火／洛杉磯逾千戶房屋保險 爆發林火前已被取消

南加林火／洛杉磯逾千戶房屋保險 爆發林火前已被取消
聖瑪利諾民宅火災 華裔女醫師上半身有外傷疑遭謀殺

聖瑪利諾民宅火災 華裔女醫師上半身有外傷疑遭謀殺

熱門新聞

Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

2025-01-07 14:47

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬