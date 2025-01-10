火災後速報案等5步驟 確保理賠權益

富達保險經紀人游蕙綾提醒：火災後理賠五步驟「及時報案、完整蒐證、防止擴損、協助評估、爭取補助」，確保權益。（游蕙綾提供）

南加地區7日開始的極端天氣，造成較大破壞；由於保險 市場緊縮，連續有大型保險公司停止承保，甚至取消既有客戶保單，引發新一波保險危機。對此，富達保險（Hoya Insurance Agency）資深經紀游蕙綾詳解火災後五大理賠關鍵步驟，呼籲民眾：速報案、備齊證據、防止擴損、協助評估、爭取補助。

游蕙綾建議，火災後應立即採取五大步驟確保理賠權益。第一是報案，「無論損失程度如何，都應在第一時間聯繫保險公司。」盡早報案不僅能更快啟動理賠程序，還能確保相關證據及時保存。報案時應提供火災發生時間、地點和初步損失概況。

第二步是完整蒐證。「照片和文件是理賠的關鍵證據。」她建議業主使用手機或相機，從多個角度詳細拍攝火災造成的所有損壞，包括房屋結構、室內陳設、個人財物等。同時應向消防局索取火災調查報告，這份官方文件是保險公司判定賠償範圍的重要依據。

第三步是及時止損。「業主有義務採取合理措施防止二次損害。」游蕙綾解釋，這包括使用防水布覆蓋受損屋頂、修復破損窗戶、加固受損結構等臨時措施。她特別提醒，所有防範措施的支出憑證，都要妥善保存，這些都可向保險公司申請報銷。

第四步是積極配合損失評估。當保險公司派遣理賠專員到現場評估時，游蕙綾建議屋主或家人全程參與。「您最了解自己的財產，親自參與可確保所有受損項目都被完整記錄，避免日後產生理賠糾紛」。

第五步是爭取額外補助。若火災導致房屋暫時無法居住，游蕙綾提醒符合條件的保戶，可申請額外生活費用（ALE）補助。「這包括臨時住宿、餐飲等必要支出，但請保留所有單據，並在申請前，確認您的保單是否涵蓋這項保障。」

對居住在高風險區域的民眾，特別是面臨保單被取消風險的居民，游蕙綾提供三項建議。首要之務是與專業保險經紀人討論替代方案，包括尋找其他願意承保的保險公司，或評估加入加州 公平計畫的可能性。其次，她強調定期檢視保單內容的重要性，「特別要確認替換成本價值和建築法規的保障範圍是否充足。」第三，積極採取防火措施，如定期清理住家周圍的可燃物、安裝防火材料、確保適當的防火間距等，這些措施都有助降低保費 或提高投保機會。

「保險業正面臨前所未有挑戰。」游蕙綾表示，由於氣候變遷造成火災風險升高，包括州農（State Farm）等大型保險公司，已陸續停止在高風險地區承保新客戶，部分公司甚至取消現有保單。「這導致許多居民，只能轉向保費更高、保障相對有限的加州公平計畫（FAIR Plan）。」她指出，這種市場緊縮趨勢，已嚴重影響加州居民的財產保護能力。

在急診室服務30年的護士古茲曼（Lynn Levin-Guzman），她90歲父母的遭遇就反映這一趨勢。古茲曼父母在洛杉磯居住75年且從未搬家，他們近期遭保險公司取消火災險。在本次山火逼近時，古茲曼不管撤離令，偷偷返回住處用水管為房屋灑水。古茲曼說，她知道這樣不對，但這是父母的家，即使被送進監獄，也在所不惜。