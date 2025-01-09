我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

「一條火龍燒到家旁」亞市進入緊急狀態

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞8日市中心景，一半藍天，一半山火煙霧覆蓋。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞8日市中心景，一半藍天，一半山火煙霧覆蓋。（記者邵敏／攝影）

南加地區強風助長火勢，伊頓山火（Eaton Fire）已燒毀超過1萬多英畝土地。山火8日蔓延至華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），眾多家園面臨嚴峻風險，數百居民已在7日晚連夜疏散，亞市宣布進入緊急狀態

根據亞市政府消息，伊頓山火8日蔓延至亞凱迪亞，目前正在該市最北部的Chantry Flat Road附近燃燒。截至上午9時，消防隊長已在該地派出統一指揮部，協調額外資源保護家園；截至中午12時30分，未報告任何建築物受損，也沒有人員傷亡。

7日晚，亞市Orange Grove Avenue以北的居民接到疏散命令，很多華人不得不離開家園。記者8日前往山區採訪，在Orange Grove Avenue被警車攔住，不得進入。華人居民金女士就住在這條路上，她表示，一街之隔，對面鄰居都已連夜強制撤離，她還在觀望，但已打包行李，準備隨時離開，「就像一條火龍，風很大，看著火勢從山那邊下來，離我們家愈來愈近」。

210公路以北的亞市居民處於疏散警告下，當局強烈建議此地民眾時刻保持警惕，並在必要時做好撤離準備。鑒於目前情況，亞市政府已宣布進入緊急狀態。市長高卿（Michael Cao）表示，社區正面臨伊頓山火和惡劣天氣的挑戰，宣布進入緊急狀態，將幫助獲得更多資源和支持，以進行恢復工作。

亞市議員鄭博仁表示，目前火災控制率為0%，情況十分危急，他和市府人員、一線警消戰鬥在一起，大家為保衛家園徹夜未眠。鄭博仁指出，截止8日下午2時15分，強制疏散仍然有效，居民不要試圖返回家園，除非被告知可以這麼做。

亞市居民家中窗戶外的山火，正在熊熊燃燒。（受訪者提供）
亞市居民家中窗戶外的山火，正在熊熊燃燒。（受訪者提供）
亞市Orange Grove Avenue以北的居民已被強制疏散。（記者邵敏／攝...
亞市Orange Grove Avenue以北的居民已被強制疏散。（記者邵敏／攝影）
伊頓大火8日蔓延至亞凱迪亞，在該市Chantry Flat Road附近燃燒。（...
伊頓大火8日蔓延至亞凱迪亞，在該市Chantry Flat Road附近燃燒。（受訪者提供）

山火 緊急狀態 華人

上一則

防川普添變數 紐森為高鐵「固樁」

下一則

中頭彩獎金多少？ 官網僅列估值

延伸閱讀

洛杉磯史上最嚴重山火「控制率0%」 已釀5死、逾15萬人急撤

洛杉磯史上最嚴重山火「控制率0%」 已釀5死、逾15萬人急撤
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
南加山火「如火龍般燒到家旁」多華人連夜撤離

南加山火「如火龍般燒到家旁」多華人連夜撤離
應對風火災 洛縣23學區今停課 包括數個華生多數學區

應對風火災 洛縣23學區今停課 包括數個華生多數學區
南加伊頓山火造兩死 華人連夜帶狗撤離過程驚險

南加伊頓山火造兩死 華人連夜帶狗撤離過程驚險
亞凱迪亞華裔市議員鄭博仁、傅達文 宣誓就職

亞凱迪亞華裔市議員鄭博仁、傅達文 宣誓就職

熱門新聞

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

2025-01-07 14:47

超人氣

更多 >