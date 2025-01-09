「一條火龍燒到家旁」亞市進入緊急狀態

亞凱迪亞8日市中心景，一半藍天，一半山火煙霧覆蓋。（記者邵敏／攝影）

南加地區強風助長火勢，伊頓山火 （Eaton Fire）已燒毀超過1萬多英畝土地。山火8日蔓延至華人 聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），眾多家園面臨嚴峻風險，數百居民已在7日晚連夜疏散，亞市宣布進入緊急狀態 。

根據亞市政府消息，伊頓山火8日蔓延至亞凱迪亞，目前正在該市最北部的Chantry Flat Road附近燃燒。截至上午9時，消防隊長已在該地派出統一指揮部，協調額外資源保護家園；截至中午12時30分，未報告任何建築物受損，也沒有人員傷亡。

7日晚，亞市Orange Grove Avenue以北的居民接到疏散命令，很多華人不得不離開家園。記者8日前往山區採訪，在Orange Grove Avenue被警車攔住，不得進入。華人居民金女士就住在這條路上，她表示，一街之隔，對面鄰居都已連夜強制撤離，她還在觀望，但已打包行李，準備隨時離開，「就像一條火龍，風很大，看著火勢從山那邊下來，離我們家愈來愈近」。

210公路以北的亞市居民處於疏散警告下，當局強烈建議此地民眾時刻保持警惕，並在必要時做好撤離準備。鑒於目前情況，亞市政府已宣布進入緊急狀態。市長高卿（Michael Cao）表示，社區正面臨伊頓山火和惡劣天氣的挑戰，宣布進入緊急狀態，將幫助獲得更多資源和支持，以進行恢復工作。