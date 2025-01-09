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斷電樹倒…居民心慌慌

記者張庭瑜／洛杉磯報導
陳先生表示，這是他第一次親身經歷此類災害，但家中只有他一人，撤離相對方便。（陳先生提供）
陳先生表示，這是他第一次親身經歷此類災害，但家中只有他一人，撤離相對方便。（陳先生提供）

南加強風、山火肆虐，各地斷電、招牌吹落、網路中斷。布班克（Burbank）有華人居民長時間斷電，拉朋地（La Puente）則有民眾因強風整夜難眠，洛杉磯加大UCLA）附近居民，則收拾細軟撤離。

影音來源：讀者提供

住在布班克的曾小姐回憶，斷電發生在7日晚6時30分，持續到晚8時。她第一時間點燃蠟燭，並檢查家中是否有可用的照明設備。期間，她特意到戶外收拾容易被風吹倒的物品，避免造成意外損失。曾小姐坦言，雖然電力恢復迅速，但這次經驗讓她認識到，提前準備緊急設備重要性。例如行動電源和防災物資。

聖蓋博市居民方小姐表示，大風影響網路訊號，讓她的日常生活受干擾。住在UCLA附近的陳先生坦言，這是他第一次經歷此類災害。「雖然朋友曾分享類似經歷，但實際面對還是感到緊張。不過這次家裡只有我一人，撤離起來比較方便。」

天普市一帶災情尤為嚴重，大規模停電讓居民苦不堪言。住在克萊敏森街（Cleminson St.）附近的居民在社媒反映，從7日晚開始停電，截至8日中午仍未恢復。也有居民表示，已向南加愛迪生電力公司（SoCal Edison）反映情況，但目前仍未獲回應。還有居民說，停電狀況直到8日上午11時45分才恢復，而也有許多住戶表示，至8日中午仍無法用電。

天普市多處樹木因強風被吹倒，部分倒塌的樹阻塞道路。（天普市居民Coffi Sal...
天普市多處樹木因強風被吹倒，部分倒塌的樹阻塞道路。（天普市居民Coffi Salonen提供）
曾小姐家後院的家具因強風被吹倒，部分物品損壞，這讓她更加意識到在極端天氣下，提前...
曾小姐家後院的家具因強風被吹倒，部分物品損壞，這讓她更加意識到在極端天氣下，提前做好防護措施的重要性。（曾小姐提供）
靠近天普市Ralphs超市的樹木也因強風倒塌，影響周邊行人和車輛的通行。（天普市...
靠近天普市Ralphs超市的樹木也因強風倒塌，影響周邊行人和車輛的通行。（天普市居民Dawn Tarin提供）
天普市居民表示，遠處的山火清晰可見，火光映紅夜空。（天普市居民提供）
天普市居民表示，遠處的山火清晰可見，火光映紅夜空。（天普市居民提供）
徐小姐表示，強風帶來巨大的「嚕嚕風聲」讓她難以入眠，戶外的遮陽傘也被吹倒。（徐小...
徐小姐表示，強風帶來巨大的「嚕嚕風聲」讓她難以入眠，戶外的遮陽傘也被吹倒。（徐小姐提供）
受訪者曾小姐表示，斷電後她立刻在家點燃蠟燭，並檢查其他可用照明設備。（曾小姐提供...
受訪者曾小姐表示，斷電後她立刻在家點燃蠟燭，並檢查其他可用照明設備。（曾小姐提供）

南加 洛杉磯加大 UCLA

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