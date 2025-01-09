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老婦遭竊賊設局 女兒透過監視器喝阻

洛杉磯訊
科爾登市一名85歲祖母險遭分散注意力盜竊，家中門鈴攝影機成功阻止竊賊行動。（取材自abc7電視台畫面）
科爾登市一名85歲祖母險遭分散注意力盜竊，家中門鈴攝影機成功阻止竊賊行動。（取材自abc7電視台畫面）

近日，聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）一群竊賊以索要植物為由接近獨居在家的85歲婦人馬丁內斯(Margarita Martinez)，企圖趁機入屋行竊，幸虧家中裝設智慧門鈴及時發現可疑舉動，女兒立即透過揚聲器嚇阻並報警。

受害人馬丁內斯1月5日（周日）下午獨自在家，坐在門廊休息。一名陌生女子上前搭話，聲稱希望索取一株蘆薈植物，並多次詢問家中是否還有其他人。馬丁內斯警覺地回答稱兒子在屋內休息，試圖以此讓對方打消念頭。然而，陌生女子不僅未離開，還試圖引開她的注意。當馬丁內斯被對方引導走開時，兩名躲在灌木叢中的同夥開始行動。其中一人趁機闖入屋內，另一人在外頭放哨。

這一切被馬丁內斯的女兒弗洛雷斯（Berta Flores）和女婿透過門鈴攝影機發現。他們立即透過攝影機大聲呵斥竊賊，並警告對方警方已在路上。受驚的竊賊隨後匆忙逃離現場。警方調查後表示，這是一種典型的分散注意力盜竊手法，通常由有組織的犯罪集團策畫。他們會先鎖定目標家庭，通常是年長者或獨居者，並採取分工協作方式實施犯罪。一人負責分散注意力，另一人搜尋貴重物品，第三人則警戒周圍環境。

雖然事件未造成人員受傷或財物損失，但馬丁內斯的家人對此深感不安。弗洛雷斯表示，母親最喜歡坐在門廊上放鬆身心，如今卻因這次驚魂事件無法再安心享受。「這原本是她的避風港，現在卻變成了危險之地，這實在令人心痛。」她說。馬丁內斯則希望此事件能為他人敲響警鐘，尤其是獨居的長者。「我不希望其他人遇到同樣的事情，甚至面臨更糟的後果。誰也不知道這些人闖入家中後的真正意圖是什麼。」她說。

警方也提醒，這類犯罪往往針對防備心較弱的居民。為增強安全，警方建議居民安裝門鈴攝影機等監控設備，並對陌生人的異常請求保持高度警惕。

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