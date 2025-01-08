風勢致南加三起大火 居民撤離

太平洋派立沙德斯地區7日上午10時半左右發生大火，短短一個小時已燒毀超過200英畝林地。消防部門緊急協助火場附近居民撤離。（NBC4電視截圖）

罕見強風7日橫掃南加州 ，短時間已造成馬里布、西好萊塢以及聖地牙哥地區至少三起大火，部分地區火勢因大風迅速蔓延，樹木倒伏。為安全起見，洛杉磯動物園 緊急關閉，馬里布地區所有學校停課。消防部門表示，強風高峰紅色火警將持續到7日深夜，未來幾天各地也都可能受此次大風影響，火災隱患大，民眾出門要小心。

大洛杉磯太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）地區7日上午10時半左右發生大火，短短一小時已燒毀200英畝林地。消防部門將當地Westwood Recreation Center（1350S. Sepulveda Blvd.）作為撤離民眾中心，緊急協助火場附近居民撤離。

7日上午西好萊塢地區西日落大道8400號街區的一棟建築也發生火宅，由於風勢凶猛，火勢可能繼續擴大，目前大批消防員留在現場監視情況。

聖地牙哥地區的Wynola地區7日上午也發生火災，短時間內吞噬數英畝林地，目前火災仍在擴大中，暫時沒有建築物和人員受到威脅。

加州消防總長Joe Tyler7日提醒，加州高達95%的野火是人為產生，他呼籲民眾提高警惕注意防火，發現著火迅速報告。

到7日中午，格蘭岱和布班克一帶已有不少大樹被狂風吹倒，附近的動物園緊急關閉。

消防部門提醒，除馬里布、聖塔莫尼卡山和聖蓋博 谷外，聖蓋博山區也是風災地區，大風同時帶來五至十度的降溫，使得空氣更加乾燥，進一步加大火災隱患。