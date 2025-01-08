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危險強風 拜登取消河濱縣行程

河濱訊
拜登總統為強化美國原住民文化保護，將在加州設立兩處國家保護區，總面積達84.9萬英畝，禁止開發，並採原住民共管模式。（取材自abc7電視台畫面）
拜登總統為強化美國原住民文化保護，將在加州設立兩處國家保護區，總面積達84.9萬英畝，禁止開發，並採原住民共管模式。（取材自abc7電視台畫面）

由於南加州出現危險級別強風，拜登總統被迫取消原定前往河濱縣科奇拉谷東部行程。據KTLA電視台報導，拜登總統原計畫在當地宣布新設立加州兩處新國家保護區，由於行程意外變化，將改於下周在白宮舉行。

拜登原計畫在此次活動中宣布設立查克瓦拉國家紀念地（Chuckwalla National Monument）和薩蒂特拉國家紀念地（Sáttítla National Monument）。這兩處保護區分別位於南加州和北加州，目的是保護部落文化景觀、以及當地生態系統及歷史遺址。

新的宣告時間定於下周在白宮舉行，白宮發言人表示，「我們對因極端天氣取消活動感到遺憾，但這次延期不會影響兩處保護區的設立進程，這些保護區的設立將為保護自然資源、表彰部落文化以及應對氣候危機做出重要貢獻。

行程雖取消，但拜登總統（Joe Biden）1月7日仍宣布，在加州設立兩個新的國家保護區。此舉也是為了保護原住民文化遺產與自然生態，並推進其「美麗的美國」（America the Beautiful）倡議，計畫在2030年前保護至少30%的美國土地與水域。

查克瓦拉國家保護區位於約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）附近，涵蓋62.4萬英畝土地，禁止進行鑽探與採礦等開發活動；薩蒂特拉國家保護區則位於加州與俄勒岡州交界地區，保護面積達22.5萬英畝。根據白宮聲明，這些地區不僅是美洲原住民的重要文化與精神場所，也是生態保護的關鍵地點。

薩蒂特拉地區被皮特河部落（Pit River Tribe）和莫多克部落（Modoc Tribe）視為精神中心，擁有豐富的山地林地和草地生態系統，並為稀有動植物提供棲息地。科奇拉保護區則以當地沙漠蜥蜴命名，是原住民部落和環保組織多年努力的成果。

科奇拉保護區將由當地原住民部落參與管理，類似於猶他州的熊耳國家保護區（Bears Ears National Monument），彰顯對原住民主權的尊重。尤馬堡奎坎部落（Fort Yuma Quechan Tribe）對此表示支持，認為這是恢復部落與土地聯繫的重要一步。

觀察家分析，此舉凸顯拜登政府在環保、原民權益及氣候變遷等議題的施政方向。今年5月，白宮已下令擴建聖蓋博山國家保護區（San Gabriel Mountains National Monument）及貝裡薩雪山國家保護區（Berryessa Snow Mountain National Monument）；10月再設立位在加州中部海岸的丘馬什遺產國家海洋保護區（Chumash Heritage National Marine Sanctuary），均採納當地原住民意見，強調與部落共治。

加州 原住民 拜登

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