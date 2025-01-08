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華男按摩師 性侵昏迷女顧客

洛杉磯訊
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

當局日前發布消息稱，加州一名華男按摩師，因涉嫌在為女性顧客按摩時實施性侵而被捕，他的罪名是口交、性侵、涉及昏迷者的性侵犯。嫌犯曾在加州多地做過按摩師，包括聖地牙哥，警方認為可能還有更多受害者，並敦促她們挺身而出。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）等媒體的綜合報導，加州聖馬刁(San Mateo)警局近日表示，居住在海沃市（Hayward）的一名華裔男性按摩師，涉嫌性侵女顧客被捕。

當局稱，被捕的男性確認為47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯）。這起事件發生在2024年12月22日，地址位於密爾布瑞（Millbrae）Broadway 900號街區的一家按摩院。警局接到報警電話後迅速趕到案發現場，一名成年女性稱自己在按摩期間，男性按摩師對她進行「不必要、不適當的性接觸。」

據悉，受害者是在事件發生數小時後向警方報案。在海沃市警察局的協助下，陳國勝1月2日被捕，並被關押在馬圭爾懲教所（Maguire Correctional Facility）。監獄記錄顯示，陳國勝的保釋金為40萬美元，罪名是口交、性侵、以及對失去意識的人進行性侵犯。當局沒有詳細說明受害者為何在按摩過程中昏迷。

警局指出，嫌犯陳國勝曾在加州各地做過按摩師，包括阿拉米達縣（ Alameda County）、康曲柯士達縣（Contra Costa county）、聖馬刁縣(San Mateo County)、以及南加地區的聖地牙哥縣（San Diego County）等。官員認為，可能還有其他身分不明的受害者。任何有更多信息的人，請致電650-363-4060聯繫警探Pitts，或發送電子郵件至 [email protected]

加州 聖地牙哥 監獄

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