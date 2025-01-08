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焚風助野火 南加千畝林地成焦土

洛杉磯訊
帕利塞茲地區爆發森林大火，已燒毀超過1260英畝土地，威脅6,000棟建築，迫使大批居民撤離。（取材至cal fire網）
帕利塞茲地區爆發森林大火，已燒毀超過1260英畝土地，威脅6,000棟建築，迫使大批居民撤離。（取材至cal fire網）

洛杉磯縣派立沙德斯地區（Palisades）7日上午爆發森林大火，火勢猛烈已燒毀超過1260英畝土地，威脅當地6000棟建築物，迫使大批居民撤離。州長紐森親赴災區視察，並宣布已獲聯邦緊急救難管理署（FEMA）同意提供消防援助，全力支援救災工作。

這場「派立沙德斯大火」（Palisades Fire）上午10時30分在托潘加峽谷（Topanga Canyon）附近引發。由於當地乾燥多風的天氣條件，火勢迅速擴大。截至目前，山火已摧毀大片土地，危及當地住宅和基礎設施，促使當局發布大規模疏散令。消防部門預測，因受強風影響，火勢可能進一步蔓延。

為防範火勢擴大，加州應急服務辦公室（Cal OES）自周日起在洛杉磯、橙縣、聖塔芭芭拉、范杜拉、河濱、聖伯納汀諾及聖地牙哥等七個縣部署65輛消防車和超過120名消防人員。同時，加州消防局（Cal FIRE）也調派45輛消防車及六支手工隊伍增援南加州的救火行動。氣象部門也預測，南加州多地未來數日將持續面臨高火災風險天氣，乾燥高溫及強風天氣可能加劇火勢蔓延。

而FEMA批准的消防管理援助補助金（FMAG）允許地方、州及部落政府，申請高達75%的火災撲救成本補償。這筆來自總統災害救濟基金的資金，協助地方機構迅速調動資源應對火災危機。

紐森表示，加州政府感謝專業消防隊員和第一線應急人員迅速投入救援。他指出，除了提前部署數十輛消防車和專業人員外，加州已獲得聯邦資金支持，用於應對這場快速蔓延且具高度破壞性的火災。

消防隊駐守火場附近阻斷火勢蔓延。（取材至nbcla電視台）
消防隊駐守火場附近阻斷火勢蔓延。（取材至nbcla電視台）
多處民宅受影響，數千居民被迫撤離。（取材至nbcla電視台）
多處民宅受影響，數千居民被迫撤離。（取材至nbcla電視台）

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