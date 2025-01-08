昔走私要道 海邊書局地下百年神祕隧道 成旅遊景點

從溶洞小書店通向聖地牙哥La Jolla陽光吉姆海蝕溶洞，共有145級階梯。圖為許書怡在走階梯。（許書怡提供）

在聖地牙哥 La Jolla海邊，有一個不起眼的小書局The Cave Store。小店的地下，隱藏一條通往太平洋的神祕洞穴；145級石階，一頭連著大陸，一頭連著大海。這是20世紀早期美國禁酒令實施期間，外地威士忌源源不斷運往南加各地的神祕通道。歷經一個多世紀，神祕通道和它的往事不脛而走，成為南加越來越紅的另類旅遊去處。

聖地牙哥La Jolla陽光吉姆海蝕溶洞。圖為許書怡在海蝕溶洞。（許書怡提供）

「核桃學區聖誕新年放寒假，我們一早就計畫帶女兒出門走走」，核桃華人 協會繼任會長許書怡笑言，她和先生的信用卡有價值300元的積分，本來計畫帶孩子到洛杉磯最高的洲際酒店小住兩天，但孩子堅持想去海邊看看海獅海象，「結果一查聖地牙哥旅遊攻略，就跳出這條神祕隧道」。

聖地牙哥La Jolla陽光吉姆海蝕洞海域。（許書怡提供）

La Jolla The Cave Store & Sunny Jim's Sea Cave（陽光吉姆海蝕洞和商店），隧道從小書店 的地下開始，高低不齊，黑暗陡峭的145級台階，彎彎曲曲沿山而下，可以聽到遠處海浪穿越洞穴傳來的巨響，或者看到海獅海象懶懶躺在階梯旁礁石間。

聖地牙哥La Jolla海邊不起眼的小書局The Cave Store，已有過百年歷史，因其早年主人請華工挖掘通往海蝕溶洞通道而聞名。（許書怡提供）

昏暗階梯盡頭，豁然開朗，一個彷彿長者人臉的海蝕溶洞出現在眼前，穿過溶洞，遠處驚濤拍岸，烟波浩渺。因為海蝕溶洞形狀類似英國穀物吉祥物Sunny Jim，當地人將它命名為「Sunny Jim's Sea Cave（陽光吉姆海洞）」，它也是加州唯一可以透過陸地進入的水下洞穴。

穿過145級階梯，眼前就是La Jolla陽光吉姆海蝕溶洞。（許書怡提供）

「景色非常壯觀，對孩子來說是很棒的冒險」，許書怡說，他們全家是中午到的，前面排隊已經很長，大人門票10元，學生6元。從停車場的車牌研判，很多都是外州慕名而來的游客，很多印度人，國際遊客不多。

聖地牙哥La Jolla陽光吉姆海蝕洞海域海獅海豹成群。（許書怡提供）

「走過30多級台階，腳下變得潮濕」，許書怡說，除注意腳下，頭頂也要小心，洞穴有的地方很矮，需要彎腰才能安全通過，「整個穿越海洞行程，都聞得到濃重大海味」，出海洞後，能看到大群海獅、海象，至少三種鳥群在附近棲息。

聖地牙哥La Jolla海邊不起眼的小書局The Cave Store，已有過百年歷史，因其早年主人請華工挖掘通往海蝕溶洞通道而聞名。（許書怡提供）

据聖地牙哥地方志記載，這個全加州唯一連接陸地和海洋的洞穴，由兩名華人鑿出。1902年，德國企業家舒爾茨（Gustav Schultz）僱用兩名中國勞工，從自己的住所（現在的小書店）挖一條隧道，通往海邊洞穴，其中之一就是陽光吉姆海洞。這位頗有經濟頭腦的德國人相信，將來一定有人願意付費通過這條隧道，到海洞去看看。

兩華工當時只用鏟子和鎬，花兩年時間才把整個通道挖出來。舒爾茨1905年開始向公眾展示他的成果，最初人們需要使用繩索幫助，才能通過洞穴，但不久工人們又挖了階梯。地方志記載，該洞穴在美國禁酒令時期，被用來將威士忌和鴉片非法運送到聖地牙哥，後來也曾被偷渡客用來進入美國。

一個叫Jim Allen的人，1994年買下這個擁有神祕隧道的小書店，經營至今。書店90%收入，來自洞穴門票。

許書怡和家人將寒假的這段意外探險之旅分享到社群，引起很多華人濃厚興趣。

其實在陽光吉姆海蝕洞周邊，一共有七座海蝕洞，稱為「七姊妹海蝕洞（Seven Sisters Caves）」，由東而西是White Lady、Little Sister、Shopping Cart、Sea Surprize（海上盛景）、Arch Cave（拱洞）、Sunny Jim Cave（陽光吉姆洞）、Clam’s Cave（蛤洞），但只有陽光吉姆洞可以進入參觀。其他海洞在退潮時，可以划船進海蝕洞，或租浮潛用具浮潛，水下魚類特別多，但因為是保護區不能釣魚，每年7到9月可看到不會傷人的小鯊魚（Leopard Shark）。