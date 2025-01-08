聖地牙哥加大教授施園園 獲科學基金會職業研究員稱號

聖地牙哥加大華裔教授施園園。（聖地牙哥加大提供）

聖地牙哥 加大（UC San Diego）電機與計算機工程系華裔教授施園園（Yuanyuan Shi譯音）近日榮獲施密特科學基金會（Schmidt Sciences）頒發的2024年度AI 2050早期職業研究員（ 2024 AI2050 Early Career Fellow）稱號。施園園是2024年加州大學 系統唯一獲此殊榮的教授。

這項榮譽是表彰施園園教授在開發人工智慧（AI）與控制模型進而推動可持續能源系統方面的卓越貢獻，特別是她設計的基於AI的建築控制系統，能在優化室內空氣質量的同時顯著降低能源消耗。

施園園指出，建築不僅是靜態結構，而是直接影響人類生活和環境的動態空間。偏微分方程（PDE）模型對於室內氣候和空氣質量的建模至關重要，但對非線性PDE系統的實時控制仍是機器學習和控制領域的一大挑戰。她表示，AI的應用為快速的室內氣候和空氣質量建模與模擬提供了關鍵的加速能力，希望在這個項目中探索如何利用學習到的動態模型進行實時控制。

此外，PDE建模與控制工具還有望應用於其他大型系統，如氣候建模和電網瞬態動態。

施園園的研究聚焦於建築物這一全球可持續性目標的重要領域。建築物目前消耗全球40%的能源，並占總碳排放的三分之一以上。隨著人們大部分時間都在建築空間中度過，室內空氣質量對人類健康與福祉具有深遠影響。

施園園的創新AI模型成功平衡了建築內部人員的熱舒適性、空氣質量與能源消耗，為實現環境與健康雙贏提供了有效解決方案。

施密特科學基金會AI2050計畫，鼓勵研究者設想2050年AI對社會的深遠影響，並推動有助於實現這一願景的創新項目。