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加州陝西總商會 三團體換屆

記者張宏／洛杉磯報導
從左至右依次是呼延濤、熊文勝、劉永強、程遠和張勇。（主辦方提供）
從左至右依次是呼延濤、熊文勝、劉永強、程遠和張勇。（主辦方提供）

美國加州陝西總商會、美國陝西同鄉會（洛杉磯）和美國陝西海外聯誼會日前在約巴林達(Yorba Linda)舉辦2024年度工作總結暨第四屆換屆典禮。就任會長劉永強表示，未來會積極實現總商會功能，成為交流信息和資源對接的紐帶。

會長劉永強表示，陝西總商會現有會員200餘人，會員企業100多家，涵蓋能源化工、有色金屬及物流運輸等多領域。他就任會長後，將發揮商會服務意識，舉辦各種活動增進交流，同時拓寬服務範圍，吸收更多會員，尤其是年輕會員加入。最後是提高社團服務水平和技能。

新任執行會長呼延濤表示，現場百餘名陝西老鄉歡聚，共敘陝西發展和變化。陝西總商會、美國陝西同鄉會（洛杉磯）和美國陝西海外聯誼會，經過多年發展形成三會一體，先後組織尋根之旅、捐助希望小學、支持贊助華人春晚、組織華人華僑參加陝西博覽會、祭祖等文化交流活動，未來會更積極促進陝西和美國地區的交流和發展。

美國南加州華人聯合總會會長熊文勝、美國加州華人總商會會長程遠、美國南加州華人社團聯合會主席張勇和美國陝西同鄉會創會會長李蘭萍等12人獲任榮譽會長。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）代表Daniel Sieu、加州投資論壇執行委員Jason A. Gahari和Barstow前市長Paul A. Courtney等出席並講話。

新任會長劉永強（左）和執行會長呼延濤。（記者張宏／攝影）
新任會長劉永強（左）和執行會長呼延濤。（記者張宏／攝影）
美國陝西同鄉會創會會長李蘭萍。（記者張宏／攝影）
美國陝西同鄉會創會會長李蘭萍。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是呼延濤、常務副會長兼爾灣分會長常樂、劉永強和李蘭萍。 （記者張宏／...
從左至右依次是呼延濤、常務副會長兼爾灣分會長常樂、劉永強和李蘭萍。 （記者張宏／攝影）
美國加州陝西總商會、美國陝西同鄉會（洛杉磯）和美國陝西海外聯誼會日前在約巴林達(...
美國加州陝西總商會、美國陝西同鄉會（洛杉磯）和美國陝西海外聯誼會日前在約巴林達(Yorba Linda)舉辦2024年度工作總結暨第四屆換屆典禮。（主辦方提供）

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