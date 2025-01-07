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聖地牙哥去年查獲300磅芬太尼 150人被捕

洛杉磯訊
2024年聖地牙哥地區繳獲近300磅芬太尼，逮捕近150人。圖為芬太尼藥物。（取自CDC網頁）
2024年聖地牙哥地區繳獲近300磅芬太尼，逮捕近150人。圖為芬太尼藥物。（取自CDC網頁）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）6日發布2024年聖地牙哥地區打擊芬太尼非法走私進口及販售報告，全年共在當地查獲近300磅芬太尼，逮捕近150人。

邦塔表示，加州和聯邦執法部門2024年加強合作，進一步加大打擊毒品跨境販運力度。聖地牙哥聯邦檢察官Tara McGrath表示，執法部門重點打擊芬太尼走私和銷售網絡，以重罪指控非法進口商和經銷商，同時提高全民對芬太尼的防範意識。聖地牙哥地區2023年開始，出現芬太尼等毒品走私和販售量及死亡人數下降，2024年下降趨勢更大。

加州司法廳表示，自2022年初以來，全州共繳獲1300萬顆芬太尼藥丸、6000多磅芬太尼粉末，約375人因芬太尼相關被捕。

洛杉磯縣公共衛生局報告顯示，至2024年7月，芬太尼仍被列為當地意外藥物過量死亡最常見的藥物類型，佔酒精和藥物過量死亡總人數的64%。洛縣芬太尼導致的死亡人數，至今一直呈上升狀態；從2016年的109人激增至2022年的1910人，漲幅達1652%。2016年至2022年，洛杉磯地區芬太尼過量導致的急救劇增833%，急救住院人數增加387%。其中26歲至39歲，是芬太尼過量死亡人數最多的族群，男性為女性的4.4倍。

此外，洛縣芬太尼的使用人群近年從較貧窮地區，轉到經濟較富裕地區；使用最多的是白人和拉丁裔，其次是非裔和亞裔。

邦塔6日強調，芬太尼很容易隱藏在日常藥物中，極少量服用就可能致命。加州執法部門提醒所有人，特別是年輕一代，不要濫用芬太尼。

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