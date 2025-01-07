風暴來襲 洛杉磯、范杜拉風力恐達危險級別

南加州近日將遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(取自Unsplash/Wendelin Jacober)

氣象預報指出，南加 州1月7日遭遇劇烈風暴，其強度可能是本季度最強。同時，廣泛的破壞性大風，可能將為南加地區帶來極端火災天氣。

氣象局（National Weather Service，簡稱NWS）預報，1月6日晚出現危險的海上大風，隨後影響洛杉磯 西部和范杜拉縣（Ventura County）東部的山谷地區，並於7日黎明時分，抵達聖塔蒙尼卡山脈的馬里布西部地區。屆時將出現警戒級別的強陣風。預報還表示，至7日下午，洛杉磯與范杜拉縣的風力，可能達到「危險級別」。

洛杉磯縣山區（包括聖塔蒙尼卡山脈）、聖費南度谷（San Fernando Valley）、聖蓋博谷、聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）和卡拉巴薩斯（Calabasas）地區，已發布大風警報，生效時間為7日上午10時至8日下午6時。范杜拉縣東南部山谷及聖蘇珊娜山脈（Santa Susana Mountains）也已發布大風警報。NWS還指出，離岸風亦將影響聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）和聖塔巴巴拉縣，但風力相對較弱。

氣溫方面，南加多數地區將出現降溫。7日的最高氣溫預計下降華氏5至10度，而至8日隨著冷空氣減弱，氣溫將回升華氏5至10度。

FOX 11電視台建議，居民應保持警覺，密切關注最新天氣預報，隨時獲取最新資訊。NWS警告，此次大風可能是本季最強的一次，尤其是在南部山谷地區。居民應注意防範大風可能引發的危害，如樹木倒伏和電線損壞。同時，居住山麓地區的居民，應檢查消防安全計畫，並為必要時的撤離做好準備。