洛杉磯7.5萬遊民占全美15% 6成住臨時帳篷或露天場所

露宿洛杉磯市一處閒置建築物附近的遊民帳篷。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 市的遊民 問題早已受到社會矚目。2024年統計，洛市有遊民近5萬人，整個洛杉磯縣約有超過7萬5000名無家可歸者，占全美遊民總數的15%以上。洛杉磯市遊民大多集中市中心的遊民聚集區Skid Row，其他散布於縣屬城市或非建制區；這些遊民約六成住在臨時帳篷或露天場所。

洛杉磯遊民群體多樣化，涵蓋各年齡層和背景，包括長期無家可歸者、短期失去住所的家庭，以及退伍軍人、青年和LGBTQ+群體等弱勢群體。自2020年COVID-19疫情影響，洛市遊民問題惡化，許多人因失業和醫療費用負擔過重失去住房或租屋而流落街頭。

據2024年6月來自洛杉磯無家可歸服務管理局（LAHSA）報告，洛杉磯市遊民數量在過去六年來首次下降，而2024年更是近十年來首次出現街頭遊民人口兩位數減少。比如2024年市區有4萬5252名遊民，比較2023年減少2.2%；街頭無家可歸者（沒有被收容人口）減少了10.7%；臨時搭建的住所數量減少38%；收容庇護 所裡無家可歸者數量增加了17.7%。不過，統計也表明，家庭無家可歸者增加了超過二成。

洛杉磯地區遊民形成的重要原因是高昂的生活成本與住房短缺。洛杉磯的住房市場供需失衡，房租與房價持續攀升。對許多低收入家庭而言，房租已占收入的50%以上，一旦面臨經濟壓力，極易陷入無家可歸的境地。此外，法律與政策的阻礙，例如單位住房密度限制和建築許可流程冗長，也使得新建住房速度跟不上需求。

同時，許多遊民患有心理健康疾病，例如抑鬱症、精神分裂症等，缺乏足夠的醫療資源。此外，毒品濫用等問題，使得這些人更難重返正軌。根據研究，超過三分之一的遊民曾經歷心理健康危機，近四分之一與毒品濫用有關聯。

此外，南加州的貧富差距正在擴大。低技能工作減少，最低工資無法應對高生活成本，使得部分人群無法穩定生活。過去多年來，製造業和其他中等技能工作的外流，讓許多藍領工人失去賴以為生的機會，加劇貧困問題。

雖然加州政府及地方政府投入大量資金興建庇護所與推動社會福利計畫，但在資源分配不足、效率低下，以及部分居民的反對，使政策成效有限。部分地區反對聲浪，特別是反對在自家社區建設庇護所，使得一些遊民收容項目無法順利推行。