華男用特斯拉自駕 險遭火車撞

洛杉磯 人工智能公司Rabbit的創始人呂聘(Jesse Lyu),日前遭遇驚魂一幕。他啟用特斯拉 自動駕駛功能,卻不慎闖進列車鐵軌專用道,而火車正從後方駛來。呂聘稱,當時全身發抖。生死一線間。他如何逃出生天?

hi @elonmusk - FSD v13.2.2 just drove me to a train line here in Santa Monica. sending this video clips and hopefully you guys can fix it fast. (i was shaking and i had to ran a red light to save my life). pic.twitter.com/GOERJSEcTq