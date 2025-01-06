華男用特斯拉自駕 險遭火車撞

火車迎面而來，當事人闖紅燈奪得生機。圖為闖紅燈時，可見左側不斷有車駛過。（截取X平台發布的視頻）

洛杉磯 人工智能公司Rabbit的創始人呂聘（Jesse Lyu），日前遭遇驚魂一幕。他啟用特斯拉 自動駕駛功能，卻不慎闖進列車鐵軌專用道，而火車正從後方駛來。呂聘稱，當時全身發抖。生死一線間。他如何逃出生天？

hi @elonmusk - FSD v13.2.2 just drove me to a train line here in Santa Monica. sending this video clips and hopefully you guys can fix it fast. (i was shaking and i had to ran a red light to save my life). pic.twitter.com/GOERJSEcTq — Jesse Lyu (@jessechenglyu) January 2, 2025

影音來源：呂聘X

呂聘是AI新創公司Rabbit的創始人兼首席執行官，根據SFGATE報導，他一直信任特斯拉的自動駕駛技術，從居住的公寓到聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市中心的辦公室，大約需要15分鐘車程，呂聘經常開啟自動駕駛功能。

1月2日（周四），呂聘從停車場駛出，他打開特斯拉汽車的自動駕駛功能，包括名為Autopilot和Full Self-Driving（Supervised）的付費選項。特斯拉網站指出，該付費添加功能，以「最少的駕駛員干預」駕駛特斯拉，包括在高速公路、城市道路進行轉向、停車和加速。

呂聘指出，他當時有按照這項功能的要求，將手放在方向盤上，但讓汽車自動行駛。車輛左轉進入科羅拉多大道時（Colorado Avenue），沒有進入汽車車道，而是誤入旁邊的洛杉磯地鐵 E線列車軌道區域。更糟糕的是，此時恰好是紅燈，從行車記錄儀影片可以看到，他的前方不斷有車通過。

除前方紅燈外，當時呂聘停車位置，左邊有鐵網攔住，右側則是低矮水泥路緣（curb），讓他很難駛離鐵軌區。呂聘回憶，「這真是太瘋狂了，我無處可去，而火車就在後方」。據悉，當時火車距他僅一個街區。

呂聘稱，當時「真的在發抖」，他迅速關閉自動駕駛功能，在闖紅燈情況下，儘量避開前方往來車輛與行人，一點點往前挪移並向右轉，最終成功離開輕軌的軌道區域，而那時火車與他擦身而過。雖然最後安然無恙，但這次經歷，讓呂聘十分驚慌。事後，他將行車記錄器拍攝的視頻上傳社群網站X，截至5日瀏覽量已超過74萬次。

有評論者分析，呂聘應在更早的時解除自動駕駛並接管車輛，但呂聘表示，這不是一個現實的選擇，當時汽車已經偏離正道，而且有混凝土路緣擋住右轉去路。他認為，自行駕駛轉向時，很能預判其轉動方向盤的角度；當意識到左轉進入錯誤道路時，往往為時已晚；即使人為介入，也需要考量右側是否有車，否則魯莽糾正，很容易與右邊的車碰撞。總而言之，在實際操作上，很難做到非常及時的糾正自動駕駛左轉時發生的錯誤。

呂聘表示，這起事件顯示，特斯拉在自動駕駛技術方面的不穩定。他說，不是想通過這件事宣傳自己，只是希望特斯拉的團隊能夠專注，並解決特斯拉自動駕駛左轉的問題，「這是一個嚴重問題，無論人類如何反應，自動駕駛算法不應該讓任何車輛駛入火車鐵軌區域，這是根本性錯誤」。

呂聘還指出，他花費1萬美元購買完全自動駕駛功能，並且很高興購買該服務；但他認為，這項技術遠未達到完美，「我喜歡嘗試並使用它，作為用戶，希望這項功能變得更好」。