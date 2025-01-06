巴沙迪那200年老橡樹病了 市府想砍市民反對

巴沙迪那一棵樹齡超過200年的老橡樹，因樹體生病而面臨被砍伐清除命運，引發當地居民與市府之間護樹與砍樹的 拉鋸戰。（記者楊青/攝影）

巴沙迪那一棵樹齡超過200年的老橡樹，因樹體生病，面臨被砍伐清除命運。當地居民與市府，就護樹與砍樹展開拉鋸，加州 樹木保護與砍伐的系列法規，再度引發熱議。

由於護樹者聲浪強大，巴沙迪那市府表示，他們將請第三方機構，再次對這棵老橡樹的健康情況進行評估，之後再對老樹命運做出裁決

位於巴沙迪那北部公園的這棵老橡樹，樹幹橫環、綠蔭如蓋，給公園和附近社區帶來非同尋常的寧靜和優雅。不少在當地居住幾十年的老居民表示，他們搬來的時候，這棵橡樹就已經在這，他們的孩子從小到大的生日派對，鄰里間的大小聚會，都是在大樹下舉辦。每個周末，樹下常常可見成群結隊的瑜伽愛好者，景色如畫。

巴沙迪那市府在老橡樹周邊圍上黃帶，禁止民眾不要進入，以免發生危險。（記者楊青/攝影） 當地民眾在大樹掛上卡片，表達保護這棵老橡樹的心願。（記者楊青/攝影）

不過，巴沙迪那市議會表示，他們從幾個月前就發現這棵老橡樹已經生病，而且病得不輕。巴沙迪那市府發言人Lisa Dederian表示，市府經過初步調查發現，這棵老橡樹因生病，其樹幹、樹枝和樹葉都帶有細菌，這些細菌會通過掉落的樹枝和樹葉汙染街道和社區；此外，細菌和病毒也導致老橡樹的樹體受到嚴重侵蝕，隨時可能發生倒伏，給民眾的安全和健康造成危險，因此市府決定將其儘快砍伐移除。

巴沙迪那市府表示，該老橡樹已超過200年，橡樹雖然長壽，但200年也已是橡樹高齡期。為安全起見，在砍伐之前，市府已在橡樹周邊圍上黃帶，警示民眾不要進入樹冠區。

不過，當地民眾對市府的警告有意見，數周來，社區民眾已多次舉行集會，抗議巴沙迪那市府砍伐移除橡樹的決定，認為其過於主觀和草率。不少居民表示，他們天天在橡樹附近散步和乘涼，並沒有感覺受到生病大樹的影響。相反的，這麼多年來，老橡樹已成為生活的組成部分。一些民眾表示，他們相信老橡樹即便生病，但對社區和街道的影響，不會如市府說的那麼嚴重。還有民眾認為，市府是想要快速解決問題，避免危險責任而危言聳聽；一些民眾建議，如果擔心老樹倒伏，可以給老樹的主幹和副枝加上支柱，不必將其砍殺。

當地居民、抗議組織者Jessica Richards表示，現在加入保護這棵老橡樹隊伍的民眾越來越多，紛紛在大樹上掛卡片，表達保護老橡樹的心願，希望市府尊重民意，讓老橡樹繼續生存下去。她表示，保護加州的古老樹木，不僅是巴沙迪那一個社區的問題，而是整個加州所有地方都會面臨的議題。