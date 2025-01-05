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巴沙迪那醫師認與橙縣法官合謀 詐勞工賠償計畫數百萬

編譯陳盈霖／綜合報導
克勞斯壯於2022年被加州州長任命為橙縣高等法院法官。（紐森辦公室）
克勞斯壯於2022年被加州州長任命為橙縣高等法院法官。（紐森辦公室）

巴沙迪那星報報導，來自巴沙迪那（Pasadena），任職於庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）自由醫療集團（Liberty Medical Group Inc.,）59歲醫師杜天（Kevin Tien Do，譯音），3日承認合謀詐騙加州勞工賠償計畫（workers comp program）數百萬元，承認共謀郵寄詐欺及提交虛假納稅申報兩項指控。據稱，該醫療集團背後業主是前橙縣檢察官，現任高等法院法官克勞斯壯（Israel Claustro）。聯邦地方法官霍康柏（John Holcomb）訂7月11日判刑。

根據檢察官，杜天在認罪協議中承認自2018年10月至去年2月，參與一項勞工賠償計畫，詐騙加州數百萬醫療保險金，他起草勞工賠償相關醫療報告，向該州相關單位申請賠償。檢察官稱，由於他於2003年被定罪，表面上暫停該計畫，但仍在帳單和醫療報告上偽造其他醫師簽名。

他在認罪協議中承認為不應該進行的工作收取30萬6111元，亦承認未在2021年所得稅申報中申報6萬6227元收入，檢察官表示，這筆收入並非以他的名字入帳，旨在掩蓋詐欺行為。杜天亦承認，自由醫療集團因這些報告，從加州得到超過330萬元。集團幕後真正所有者是現任法官，其及妻子獲得約150萬元。

儘管並未具名，但根據心理學家范阮（Nhung Phan，譯音），這名法官可能是現任橙縣高等法院法官克勞斯壯（Israel Claustro）。范告訴城市新聞社，當她通知該醫療集團並未支付她自2016年8月2日至2017年1月31日期間撰寫84分報告，約10萬元款項時，克勞斯壯起初在電子郵件中表示帳單已支付，但需檢查資料進行核實，然當她進一步跟進時，郵件顯示無法送達。

克勞斯壯律師梅爾（Paul Meyer）表示「目前評論為時尚早。」橙縣高等法院發言人卡拉迪斯（Kostas Kalaitzidis）表示，法院無法討論正審理的案件。

根據加州醫療委員會，杜天曾於2003年8月因協助和教唆醫療健保詐欺，被判處服刑一年，勒令支付36萬6031.24元賠償金。自1997年4月至1998年底，他還參與一項白卡（Medi-Cal）詐騙計畫。

加州 勞工 橙縣

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