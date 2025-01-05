河濱非法大麻廠7亞裔命案 警徵詢線索

河濱縣警局公布了七位受害者肖像。（河濱縣警局）

河濱縣（Riverside）警局3日對四年前的非法大麻 廠屠殺案披露更多細節，以向民眾徵詢更多線索。2020年9月7日，該縣一處非法大麻廠發生屠殺案，五名寮國裔（Laotian）女子和兩名寮國裔男子在凌晨被槍殺。

河濱縣警局在當天的記者會上介紹，案件發生在河濱縣偏遠的Aguanga社區。七名受害人分別在睡夢中被槍殺。河濱縣警局警員Chad Bianco說︰「這很殘忍。」七人經營當地一家非法大麻工廠。不過警方表示，兇嫌並非衝著價值不菲的大麻殺人的，而是為了搶劫現金，案發現場留有大量大麻。

發生兇案的民宅中住有20人，這棟住宅有臨時搭建的房屋和一個花圃房。警方在這裡發現了超過1000株大麻以及幾百磅已加工的大麻。Aguanga社區是一個位於山中的小型社區，約在聖地牙哥 東北50哩處。

經過四年調查，案件進展不大。警方懷疑此案是聖地牙哥的寮國裔幫派犯下的。警員Chad Bianco表示，警方已經鎖定幾個作案嫌疑人以及知情人士。他說︰「我們完全明白移民 群體對執法人員提供幫助有所顧慮，但是只有你們幫助我們，我們才可以幫助你們。」警方認為，知情人士因為害怕和恐懼對此案保持沈默。

警員Chad Bianco呼籲寮國裔移民中的知情人站出來提供線索。他說︰「同一幫人不斷地傷害他人。你們要幫助我們從社區中移除這些人，送他們至監獄，那裏才是他們應該待的地方。」

知情人士可以聯絡中部兇案組主要探員Victor Magana或 Ryan Deanne：951-9552777或發郵件至[email protected]。