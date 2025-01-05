橙縣台美商會歡聚 近百人新春團拜

2025年元旦橙縣、聖地牙哥僑學界歡聚橙僑中心。（橙僑中心提供）

由加州柑縣台美商會(TCCOC)主辦的元旦團拜聯誼活動，1月1日下午在橙縣 華僑文教服務中心舉行，匯聚橙縣、聖地牙哥 僑學界嘉賓與社區僑民近百人，歡聚同樂回顧2024展望2025。

TCCOC會長陳啟耕說，新年第一天來自聖地牙哥及橙縣各地的僑界朋友團聚，許多僑團已開始籌畫今年的活動，元旦團拜就是希望凝聚僑界，大家合作互相、彼此幫助，把活動做得更好，在主流社會發揮台僑的影響力。今年5月1日即將登場的天使棒球隊「台灣日」就是個提高台灣能見度的重要活動。

橙縣元旦團拜聯誼活動中，嘉賓與社區僑民互道新年好。（橙僑中心提供） 蕭蓓如（右五）代表僑委會表揚十位僑領（左起）：楊博盛、曾昭華、楊怡文、胡安瀅、張竹平、謝家樹、杜武青、胡佳惠、張淑華及陳啟耕。（橙僑中心提供）

橙僑中心主任蕭蓓如表示，回顧2024年，在僑團及台僑支持下，多項活動順利進行及完成，讓大家看到台灣人的力量在社區中發光、發熱。她代表僑委會頒贈感謝狀給主辦113年雙十國慶活動的僑領及社團領袖杜武青、謝家樹、張竹平、曾昭華、胡安瀅、張淑華、陳啟耕、楊博盛、楊怡文及胡佳惠，表揚他們對凝聚台僑的貢獻。

當天活動邀請青商部會長胡佳惠主持，鼓勵更多年輕人參與僑界活動。現場安排了享譽僑界的OC Boys樂團表演多首中文、西洋經典熱門歌曲，全場載歌載舞氣氛熱烈。金鈴舞蹈團帶來「遠古的呼喚」、「雨後」兩支代表蛇年的舞蹈表演及「維吾爾族盤子舞組合」、「詠春八卦掌」等傳統舞蹈表演，Tiffany Wu以豎琴演奏台灣經典流行歌組曲，Charlotte Yoh大提琴獨奏，各個表演獲得滿堂喝采。現場並提供台灣茗茶、鹹湯圓及精緻茶點，橙僑中心並致贈每人一份僑務委員會2025年「僑見樂活台灣」月曆，出席來賓在輕鬆愉快的氣氛中，共享來自家鄉的美好情誼。

應邀出席元旦團拜的貴賓包括駐洛杉磯經文處經濟組組長劉倫正、中華民國 立法院顧問詹凱臣、僑務委員杜武青、謝家樹、陳啟耕、汪蔚興、僑務諮詢委員邱垂煌、黃莉莉、呂耀勳、林翠雲、 傅家康、許正雄、 徐湛生、黃河芬、蔡玟慧、呂眾英等人。