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南加華人青少年NFL中場秀打擊樂 獲全場熱烈掌聲

記者張宏╱洛杉磯報導
參與表演的青少年學生身處7萬人的體育場，體驗到從未有過的緊張和激動。（種子藝術學校提供）
參與表演的青少年學生身處7萬人的體育場，體驗到從未有過的緊張和激動。（種子藝術學校提供）

華人青少年在NFL球隊中場秀擔任表演嘉賓，用打擊樂震撼四座。美國美式足球職業大聯盟NFL日前在洛杉磯閃電隊（Los Angeles Chargers）對戰丹佛野馬隊（Denver Broncos）比賽中迎來一群特殊的中場秀嘉賓，他們是來自南加一家華人藝術學校的學生，為雙方球迷帶來精彩的打擊樂街舞演出。

在洛市最大體育中心Sofi體育場中，匯集兩隊不同族裔的球迷，一群華人青少年頭戴小紅帽帶來一場打擊樂表演。學校創始人Kurt佟表示，這可謂南加華人教育機構首次獲得在NFL比賽亮相的機會，為了這場演出大家練習很久。當學生們身處7萬人的體育場，體驗到從未有過的緊張和激動。但是大家通過認真的練習和努力表現，加上經驗豐富的導師指導和鼓勵，最終戰勝緊張和怯場，圓滿完成演出。

參與表演的青少年學生身處7萬人的體育場，體驗到從未有過的緊張和激動。（種子藝術學...
參與表演的青少年學生身處7萬人的體育場，體驗到從未有過的緊張和激動。（種子藝術學校提供）
華人青少年在NFL球隊中場秀擔任表演嘉賓，用打擊樂震撼四座。（種子藝術學校提供）
華人青少年在NFL球隊中場秀擔任表演嘉賓，用打擊樂震撼四座。（種子藝術學校提供）
來自南加一家華人藝術學校的學生為NFL比賽中場帶來了打擊樂街舞演出。（種子藝術學...
來自南加一家華人藝術學校的學生為NFL比賽中場帶來了打擊樂街舞演出。（種子藝術學校提供）

他說，表演結束後，全場報以熱烈的掌聲，他們學校一直著重給學生尋找美國主流舞臺展現機會。學校學生多次在大型集會和體育場館演出，如在豐田體育中心冰球大聯盟比賽的中場秀、核桃市音樂節嘉年華、鑽石吧新年中秋慶典和爾灣加大盛宴春晚等，幾乎每年都提供學生十多個演出機會，這次又升級到美國最高級別的NFL比賽演出。

該學校藝術總監CG Ryche是打擊樂大師，也熱愛體育運動。他表示，表演需要舞台，爭取到這樣頂級的舞台表演機會，讓孩子們心理素質和技藝都得到鍛煉，同時還增強族裔榮譽感。讓孩子們不會因為自己是少數族裔而自卑，相反因此能獲得比美國主流孩子們更好的表現機會。他認為自信是孩子成長最重要的素質之一，他感覺到很多華裔學生缺乏自信，他想把退休後的時間都用在培養學生能力和自信上。

華人 NFL 南加

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