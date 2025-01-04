2025房市展望 房價持續看漲

截至2024年11月30日，加州平均水準的住宅（Average California home），價值為77萬8355美元。（Zillow）

根據幾項最新數據和報告，加州 房市2024年表現穩健，房價 持續上漲，成交速度保持高效。專家預測，隨著利率下降和市場供應改善，2025年的房市將繼續升溫，但對首次購房者、低收入 家庭的挑戰仍然存在。

根據Zillow房屋價值指數（ZHVI），截至2024年11月30日，加州平均水準的住宅（Average California home），價值為77萬8355美元，比去年同期增長 3.3%。房屋掛牌後平均22天內即可進入成交程序，顯示買家需求旺盛，市場交易活躍。

2024年10月的房屋成交價中位數為72萬7000美元，掛牌價中位數為74萬2850美元。在所有交易中，約43.7%的房屋以高於掛牌價的價格成交，顯示市場競爭激烈。此外，11月的加州房市供應量，達到8萬1089套，當月新增房源為2萬3679套，更多房源的推出，將有助緩解市場的供應壓力。

根據加州房地產經紀人協會（C.A.R.）發布的2025年市場預測報告，隨著利率持續下降和供應改善，加州房市將進一步回暖。其中，獨立屋銷售量預計達到30萬4400套，比2024年的27萬5400套增長10.5%。房價中位數預計升至90萬9400美元，比2024年的86萬9500美元增長4.6%。

儘管房市回暖，住房的可負擔問題依然顯著。預測顯示，2025年的可負擔性指數（能負擔中位數房價的家庭比例）將維持在16%，與2024年持平，但低於2023年的17%。意味著首次購房和低收入家庭來仍面臨挑戰。

2024年南加房地產市場總體表現活躍，長林地產資深經紀人張慧琦（Rosi Ueng）表示，依據個人及公司經驗，華人聚集區如亞凱迪亞、聖瑪利諾（San Marino）等地交易熱度高。她指出，這些區域房源只要定價合理，通常能在30到45天內售出，數百萬美元的現金交易比例也大幅增加，顯示市場需求強勁。展望2025年，張慧琦仍看好這些熱門、已發展成熟的地區，認為它們具備更穩定的增值機會，並且安全性和生活便利性有保障。

對羅蘭岡周邊及再往東的新興地區，張慧琦建議買家謹慎評估投資地點，特別是安全性與增值潛力，值得考慮的地方包括庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）和鑽石吧（Diamond Bar）等地。張慧琦強調，購房需要根據買家的預算和需求量體裁衣，並建議尋求專業經紀人協助，避免因資訊不足而做出錯誤決策。