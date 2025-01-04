專家：投資房產 過橋貸款成重要工具

佳信貸款總裁劉艷秋（左站立者）宣布推出最快5天放款的過橋貸款方案，簡化審批流程，助力投資者快速融資。（記者張庭瑜╱攝影）

佳信貸款 總裁劉艷秋指出，過去兩年，該公司完成6000筆貸款，總額達27億美元；其中過橋貸款400筆，金額達3億美元，顯示市場對靈活融資方案的強勁需求。值得一提的是，在完成的6000筆貸款中，該公司保持零法拍記錄，顯示其穩健的風險管理能力。

劉艷秋認為，新政府的政策將為2025年房地產 市場帶來深遠影響。她預計，由於勞動力成本上升和關稅政策調整，通貨膨脹壓力可能持續，利率短期內難有明顯下降。「在此背景下，美國房地產市場相對其他投資 管道更具吸引力」。

佳信貸款近期推出新的過橋貸款方案，針對不同客戶需求提供差異化服務。劉艷秋指出，「過橋貸款已成為許多投資者的重要工具；」「特別是在當前市場環境下，投資者需要更快速、更有效的融資渠道」。她說，公司可以在5至10天內完成放款審批，最高可貸物業價值的70%，且審批流程大幅簡化，主要審查借款人的信用記錄和還款計畫。例如一位剛來美國的投資者，就通過該公司獲得150萬美元貸款，成功購入241.5萬美元的物業；另一案例是向一名留學生發放175萬美元貸款，協助其購入305萬美元的房產。

在可負擔住房領域，佳信貸款也積極布局。目前美國有超過900萬低收入家庭需要住房補貼，平均每戶每月補貼接近1000美元。「這個市場需求穩定，風險可控」，劉艷秋表示，公司已與多個可負擔住房開發商建立合作關係，未來將加大在這一領域投入。展望未來，劉艷秋說，佳信貸款計畫進一步擴大業務範圍，特別關注商業地產轉換項目和可負擔住房開發。

佳信貸款自1995年成立以來，專注房地產金融服務，目前與超過100家金融機構保持合作關係，業務範圍涵蓋住宅、商業、工業、零售、辦公、酒店、醫療等領域。在商業貸款領域，佳信貸款近期完成多筆大額交易。包括在沙加緬度的辦公樓改建項目，以及在長堤市的零售、辦公和藥房混合用途項目。後者獲得5.25%的優惠利率，反映公司在商業地產領域的競爭優勢。