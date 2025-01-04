我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

專家：投資房產 過橋貸款成重要工具

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
佳信貸款總裁劉艷秋（左站立者）宣布推出最快5天放款的過橋貸款方案，簡化審批流程，助力投資者快速融資。（記者張庭瑜╱攝影）
佳信貸款總裁劉艷秋（左站立者）宣布推出最快5天放款的過橋貸款方案，簡化審批流程，助力投資者快速融資。（記者張庭瑜╱攝影）

佳信貸款總裁劉艷秋指出，過去兩年，該公司完成6000筆貸款，總額達27億美元；其中過橋貸款400筆，金額達3億美元，顯示市場對靈活融資方案的強勁需求。值得一提的是，在完成的6000筆貸款中，該公司保持零法拍記錄，顯示其穩健的風險管理能力。

劉艷秋認為，新政府的政策將為2025年房地產市場帶來深遠影響。她預計，由於勞動力成本上升和關稅政策調整，通貨膨脹壓力可能持續，利率短期內難有明顯下降。「在此背景下，美國房地產市場相對其他投資管道更具吸引力」。

佳信貸款近期推出新的過橋貸款方案，針對不同客戶需求提供差異化服務。劉艷秋指出，「過橋貸款已成為許多投資者的重要工具；」「特別是在當前市場環境下，投資者需要更快速、更有效的融資渠道」。她說，公司可以在5至10天內完成放款審批，最高可貸物業價值的70%，且審批流程大幅簡化，主要審查借款人的信用記錄和還款計畫。例如一位剛來美國的投資者，就通過該公司獲得150萬美元貸款，成功購入241.5萬美元的物業；另一案例是向一名留學生發放175萬美元貸款，協助其購入305萬美元的房產。

在可負擔住房領域，佳信貸款也積極布局。目前美國有超過900萬低收入家庭需要住房補貼，平均每戶每月補貼接近1000美元。「這個市場需求穩定，風險可控」，劉艷秋表示，公司已與多個可負擔住房開發商建立合作關係，未來將加大在這一領域投入。展望未來，劉艷秋說，佳信貸款計畫進一步擴大業務範圍，特別關注商業地產轉換項目和可負擔住房開發。

佳信貸款自1995年成立以來，專注房地產金融服務，目前與超過100家金融機構保持合作關係，業務範圍涵蓋住宅、商業、工業、零售、辦公、酒店、醫療等領域。在商業貸款領域，佳信貸款近期完成多筆大額交易。包括在沙加緬度的辦公樓改建項目，以及在長堤市的零售、辦公和藥房混合用途項目。後者獲得5.25%的優惠利率，反映公司在商業地產領域的競爭優勢。

貸款 投資 房地產

上一則

購屋流程長 耐心看合約

下一則

天普市共管公寓開賣 進入最後階段

延伸閱讀

加州今冬流感、RSV當道 專家：新冠正要開始流行

加州今冬流感、RSV當道 專家：新冠正要開始流行
越來越多兒童有腎結石 專家研判與飲食有關

越來越多兒童有腎結石 專家研判與飲食有關
專家：Nvidia地位難撼動 1年內AI晶片市占率估逾8成

專家：Nvidia地位難撼動 1年內AI晶片市占率估逾8成
台商股利課稅？專家：仍比照外資免徵個人所得稅

台商股利課稅？專家：仍比照外資免徵個人所得稅
FT調查：專家不看好川普MAGA經濟學 全球恐停滯性通膨

FT調查：專家不看好川普MAGA經濟學 全球恐停滯性通膨
金氏紀錄保持人 英求生專家「單挑荒野」 生吞蚯蚓止飢

金氏紀錄保持人 英求生專家「單挑荒野」 生吞蚯蚓止飢

熱門新聞

Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
漢堡王（Burger King）即日起至12月31日推出超值優惠。（漢堡王官網）

漢堡王年底特惠 消費滿1元送漢堡

2024-12-27 01:00

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣