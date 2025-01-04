購屋流程長 耐心看合約

南加州內陸社區待售屋。（記者啟鉻╱攝影）

華人 移民在加州 購置房產是一項重要的家庭決策，無論是為安居還是投資增值，每一步都需謹慎規畫。購屋過程既是對財務能力的考驗，也是市場洞察與長遠規畫的體現。本報綜合整理購屋流程，為華人買家提供參考。同時建議華人買家向專業人士諮詢具體購房流程事宜。

首先，財務準備是購房的基石。確定購房預算需要全面考慮收入、儲蓄和未來的財務負擔。對於多數買家而言，首付款是第一道關卡，一般為房價的5%至20%。在此之前，檢查並優化信用記錄尤為重要，因為良好的信用記錄將確保買家更輕鬆地獲得貸款 。與此同時，向銀行或貸款機構申請貸款預核准，能夠清楚了解自己能承擔的貸款範圍，並在後續談判中增強與賣家的信任感。

在財務穩定的基礎上，選擇專業人士是成功購房的關鍵。熟悉當地市場的房地產經紀人，可幫助買家快速找到符合需求的房源，並協助處理複雜交易過程。此外，挑選貸款機構時，不妨多比較幾家，選擇最有利於自己的貸款方案。如果對合同或交易細節有所疑慮，聘請一名房產律師也不失為明智之舉。

當準備工作就緒後，購房的核心階段隨之展開。確定購房需求是第一步，無論是地點的便利性、學區的質量，還是房屋的結構和設施，都需要列出優先考量的條件。在南加州如此競爭激烈的房市，實地參觀房屋必不可少，這能讓購房者更直觀地感受房屋優缺點。同時，研究當地房市的價格走勢，也有助於避免支付過高的溢價。

選定房屋後，與賣家談判是至關重要的一環。經紀人將協助提出合理報價，並就價格和其他條款與賣方協商。一旦雙方達成一致，簽訂購房合同後，就需要支付押金以保證交易的進行。然而，這還不是交易的終點。在完成合同簽訂後，房屋檢查和估價是不可忽略的兩個關鍵環節。專業的房屋檢查能查出房屋潛在的問題，例如結構損壞或設施老化；房產估價則能確保房屋價值與交易價格相符，這也是貸款機構審核的重要依據。

隨著貸款審批的通過，購房即進入最後收尾階段。在過戶日之前，買家需要再次仔細檢查所有交易文件，確保合同內容清晰無誤。支付首付款及相關費用後，買主成為房屋的合法所有者。至此，房產交易宣告完成，但新生活才剛剛開始。

最後，不要忘記一些細節，這將讓新家更加安全和舒適。搬入後，建議第一時間更換房屋鎖具，並將水電、燃氣等服務過戶到自己名下。此外，還要根據房屋檢查報告進行必要維修，確保房屋狀況良好。