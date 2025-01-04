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自助餐強收10%服務費 引消費爭議

記者張庭瑜/洛杉磯報導
美國多家自助餐廳開始強制收取10%服務費，引發顧客對自助形式付服務費的合理性質疑。示意圖。（pexel）
美國多家自助餐廳開始強制收取10%服務費，引發顧客對自助形式付服務費的合理性質疑。示意圖。（pexel）

美國餐飲業，客人堂吃收取服務費或小費已是常態，但當這項收費延伸至自助餐廳則引起爭議。近期，許多自助餐廳開始強制收取10%的服務費，引發部分顧客不滿。他們認為「自助」餐型態下，收取服務費顯然不合理。然而，餐廳方面則強調，這是取代傳統的小費制度，並且符合政府規範。

消費者王先生日前反映，近日他與家人在天普市的一家知名海鮮自助餐廳用餐，結帳時發現被加收10%的服務費。用餐費用約180美元，需額外支付18美元的服務費。王先生質疑，自助餐型態下，顧客自行取餐，為何還需支付額外費用？餐廳員工表示，服務費已於門口、菜單和帳單上清楚標示，其用途包括帶位、補充飲品及收拾桌面等服務，顧客無需額外支付小費。他解釋：「這是符合政府規範的標準做法，並且我們已盡可能向顧客說明。」

對於收取服務費的做法，部分顧客表示可以接受。一位常光顧自助餐的消費者認為：「與其自行計算小費，不如直接支付固定服務費，既簡單也不易產生誤會。」然而，也有不少人對此表達不解。王先生認為，三人用餐費用加上服務費總計近200美元，費用偏高；呂小姐也表示：「自助餐的特色就在於自行取餐，帶位和收桌應該屬於基本服務，為何還要額外收費？」

隨著越來越多自助餐廳採取類似模式，部分消費者認為這是市場趨勢。一位熟悉火鍋自助餐的顧客陳先生指出：「只要服務品質到位，加收10%服務費是可以接受的。」然而，華人社區內對小費和服務費的態度差異明顯。有顧客慷慨給予小費，甚至固定支付高額小費以獲取更佳服務。劉先生表示：「我每次用餐都給服務生20美元，這樣他們會記住我，下次服務更好。」但也有不少人持反對意見，認為服務一般時不應額外支付。「如果服務平平，為什麼還要額外給小費？應該沒有必要遵循這種習慣。」金先生坦言。

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